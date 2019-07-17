Поставский райагросервис обанкротился

Уголовное дело об экономической несостоятельности возбуждено в отношении ОАО «Поставский райагросервис».

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Экономический суд Витебской области.

Известно, что долги предприятия составляют порядка Br5,4 млн, в числе которых задолженности по зарплате работникам в размере Br33 тыс. У райагросервиса остаются 74 кредитора, среди них ОАО «Беларуськалий» и предприятия агропромышленного комплекса.

В отношении акционерного общества возбуждено около 200 исполнительных производств на общую сумму более Br3 млн. Балансовая стоимость имущества превышает Br8 млн.

Кроме того, почти 150 организаций задолжали Поставскому райагросервису суммарно около Br1,2 млн. Свыше 80% дебиторов - сельхозпредприятия, которые проходят процедуру досудебного оздоровления по указу №399.

Защитный период для предприятия установлен на один месяц, а временным управляющим назначен Андрей Короленок. За указанный срок ему предстоит разобраться в ситуации и принять меры по сохранности имущества должника, проанализировать платежеспособность и финансовое состояние. Нужно определить наличие оснований для открытия конкурсного производства.