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Белстат отчитался о росте реальных денежных доходов белорусов
17.07.2019 15:40 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
За пять месяцев 2019 года показатель реальных денежных доходов жителей Беларуси вырос на 7,2%.
Об этом
В размере доходов 63,9% занимает заработная плата, 7,7% - доходы от предпринимательской деятельности, 23,8% - платежи населению (пенсии, стипендии и проч.), 4,6% - доходы от собственности и прочие.
Согласно официальным данным, средняя по Беларуси заработная плата в мае
Медианная заработная плата белорусов за май 2019 года
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За пять месяцев 2019 года показатель реальных денежных доходов жителей Беларуси вырос на 7,2%. Об этом сообщает Национальный статистический комитет страны.
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