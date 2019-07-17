Белстат отчитался о росте реальных денежных доходов белорусов

За пять месяцев 2019 года показатель реальных денежных доходов жителей Беларуси вырос на 7,2%.

Об этом сообщает Национальный статистический комитет страны.

В размере доходов 63,9% занимает заработная плата, 7,7% - доходы от предпринимательской деятельности, 23,8% - платежи населению (пенсии, стипендии и проч.), 4,6% - доходы от собственности и прочие.

Согласно официальным данным, средняя по Беларуси заработная плата в мае незначительно сократилась и составила 1071,6 рубля. В апреле этого года средняя зарплата в Беларуси составляла 1073,7 рублей. А в целом по республике реальная зарплата с начала года выросла на 8,4% по отношению с аналогичным периодом минувшего года.