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В мае-июне белорусская экономика затормозила

17.07.2019 20:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в январе-июне составил в текущих ценах 60,3 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 0,9% больше, чем в январе-июне 2018 года. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

Белорусская экономика в январе-апреле приросла на 1,4%, в январе-мае — 1%. Власти прогнозировали, что в первом полугодии ВВП вырастет на 1,8%, а по итогам года и вовсе на 4%.

Основным источником роста белорусской экономики остается внутренний спрос — строительство и торговля. В этом году негативное воздействие оказала внешняя конъюнктура — торговые войны, замедление экономического роста в России и поставки «грязной» нефти.

По данным Белстата, прирост объемов промышленного производства по итогам первого полугодия снизился до 0,1% с 1,2% в январе-апреле. В структуре ВВП на долю добавленной стоимости в промышленности приходится более 30%.

Вице-премьер Игорь Ляшенко говорил, что вклад промышленного комплекса должен составить до 1 процентного пункта. Но произошла недопоставка 800 тысяч тонн нефтепродуктов из-за «грязной» российской нефти, что вылилось в недостачу по экспорту свыше 420 млн долларов. Помимо «грязной» нефти сказалось ограничение ввоза российских нефтепродуктов.

Замминистра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич надеется, что с 3-го квартала начнется оживление экономического роста за счет восстановление поставок нефти и наращивания экспорта.

 

 
 
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Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в январе-июне составил в текущих ценах 60,3 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 0,9% больше, чем в январе-июне 2018 года....
 
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