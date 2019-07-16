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В мае-июне белорусская экономика затормозила
17.07.2019 20:16 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в январе-июне составил в текущих ценах 60,3 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 0,9% больше, чем в январе-июне 2018 года. Об этом
Белорусская экономика в январе-апреле приросла на 1,4%, в январе-мае — 1%. Власти прогнозировали, что в первом полугодии ВВП вырастет на 1,8%, а по итогам года и вовсе на 4%.
Основным источником роста белорусской экономики
По данным Белстата, прирост объемов промышленного производства по итогам первого полугодия снизился до 0,1% с 1,2% в январе-апреле. В структуре ВВП на долю добавленной стоимости в промышленности приходится более 30%.
Вице-премьер Игорь Ляшенко говорил, что вклад промышленного комплекса должен составить до 1 процентного пункта. Но произошла недопоставка 800 тысяч тонн нефтепродуктов из-за «грязной» российской нефти, что
Замминистра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич
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Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в январе-июне составил в текущих ценах 60,3 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 0,9% больше, чем в январе-июне 2018 года....
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