Лукашенко с младшим сыном и Путин побывали на Валааме

Источник материала: Tut.by

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин побывали сегодня на острове Валаам. С президентом Беларуси был его младший сын Николай. Они присутствовали на службе в Спасо-Преображенском соборе, побывали на территории скита во имя Всех Святых, в церкви Смоленской иконы Божией Матери и часовне Царственных страстотерпцев.



Фото: пресс-служба Кремля

Президентов на острове встречали священнослужители, они подарили главам государства цветы. В разговоре с ними Александр Лукашенко отметил, что рад в первый раз приехать на остров «в окружении своего друга».



Фото: пресс-служба Кремля

В Спасо-Преображенском соборе президенты и Николай Лукашенко зажгли свечи.



Фото: пресс-служба президента Беларуси



Фото: пресс-служба Кремля

Главы государств посетили остров Светлый, осмотрели Владимирскую церковь на территории Свято-Владимирского скита, ознакомились с экспозицией монастырского музея.



Фото: пресс-служба Кремля



Фото: пресс-служба Кремля



Фото: пресс-служба Кремля

Встреча носила неформальный характер. 18 июля в Санкт-Петербурге президенты примут участие в официальных мероприятиях: проведут переговоры и выступят на пленарном заседании VI Форума регионов России и Беларуси.



Фото: пресс-служба Кремля

Президент России приезжает на Валаам почти каждый год. Российский президент никогда не привозил сюда своих зарубежных коллег. А 17 июля нарушил эту традицию: привез на остров Александра Лукашенко.



Фото: пресс-служба Кремля

Ранее Лукашенко заявлял, что на Валааме не планируются какие-то тайные переговоры.

«Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего тайного», — пояснил Александр Лукашенко.



Фото: пресс-служба Кремля

Валаам — остров, который не поделили монахи и миряне. Куда Путин везет Лукашенко?