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Промпроизводство в Беларуси выросло на 0,1%, ВВП – на 0,9%

17.07.2019 19:40 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Объем промпроизводства в Беларуси увеличился за шесть месяцев только на 0,1% в сопоставимых ценах.

Об этом сообщается на сайте Национального статистического комитета.

Продукции в стране произвели в стране на 55,6 млрд рублей. Невысокие результаты роста промпроизводства объясняются потерями, которые принесли поставки некачественной российской нефти.

Экспорт был приостановлен, объемы переработки – сокращены, а в «Нафтан» качественная нефть пришла только недавно, и предприятие возобновило полноценную работу.

Напомним, 2 мая Беларусь получила первую качественную нефть из России и пропустила ее в направлении Мозырского НПЗ, 4 июля чистую нефть получил "Нафтан".

Темпы роста в обрабатывающей промышленности составили 0,2%, в горнодобывающей — 1,1%, в энергетике производство сократилось на 1,4%.

Что касается ВВП, то он в стране за первое полугодие вырос на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Первая оценка показала, что объем ВВП в текущих ценах составил Br60,3 млрд, или в сопоставимых ценах 100,9% к уровню первого полугодия 2018 года. Индекс-дефлятор показателя по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,9%.

 
 
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Объем промпроизводства в Беларуси увеличился за шесть месяцев только на 0,1% в сопоставимых ценах. Об этом сообщается на сайте Национального статистического...
 
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