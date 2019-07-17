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Пленарное заседание VI Форума регионов Беларуси и России пройдет сегодня в Санкт-Петербурге

18.07.2019 07:02 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Пленарное заседание VI Форума регионов Беларуси и России пройдет сегодня в Санкт-Петербурге
Фото из архива

18 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Пленарное заседание VI Форума регионов Беларуси и России пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Оно будет посвящено межрегиональным связям как основе формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России, сообщает БЕЛТА.

Планируется, что в пленарном заседании примут участие главы государств.

Кроме того, сегодня спикеры верхних палат белорусского и российского парламентов встретятся с руководителями органов государственной власти регионов Беларуси и субъектов РФ. Запланировано подписание соглашений о межрегиональном сотрудничестве.

Основные мероприятия форума начались 17 июля. Во время работы секций были рассмотрены вопросы формирования общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные, молодежные проекты, сотрудничество регионов и другие вопросы. На экспертной сессии обсуждалось стратегическое развитие Союзного государства. 

К этому времени на форуме, который стартовал 16 июля, подписаны соглашения, коммерческие контракты. Так, на заседании Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации заключено четыре соглашения о сотрудничестве между Советами депутатов регионов Беларуси и законодательными собраниями России.

Крупнейший дистрибьютор белорусской нефтехимии в России ООО "Белнефтехим-РОС" на расширенном заседании национальных деловых советов подписал пять контрактов на поставку в РФ продукции на 5 млрд российских рублей. Еще одно важное соглашение подписано между российской государственной корпорацией "ВЭБ.РФ", Банком БелВЭБ и БелАЗ - о поддержке экспорта совместной российско-белорусской продукции в третьи страны.-0-

 
 
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18 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Пленарное заседание VI Форума регионов Беларуси и России пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Оно будет посвящено...
 
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