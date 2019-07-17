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Шесть бизнес-историй, когда власти использовали гриф «Для служебного пользования»
18.07.2019 07:22 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дело о взятках экс-помощника президента Сергея Ровнейко
Табакерка
Самый свежий пример —
Сигаретный бизнес «Энерго-Оила» только сетью «Табакерка» не ограничивается. Ранее сообщалось, что компания инвестирует в проект 122 миллиона рублей и увеличит мощности Гродненской табачной фабрики. Олексин намерен развивать табачное производство в Шабанах. Для этого указом президента изменены границы Минска.
Кроме того, «Энерго-Оил» стал вторым импортером сигарет после «Беларусьторга» Управления делами президента.
По неофициальной информации, данный документ и «дело Ровнейко» могут быть взаимосвязаны. По крайней мере, Александр Лукашенко
Угодья для Катара и ОАЭ
В 2012 году государству Катар
Позже
«Славкалий»
Строительство российским миллиардером Михаилом Гуцериевым калийного комбината в Любанском районе также не обошлось без некоторой таинственности. В мае 2016 года увидело свет постановление правительства Беларуси № 361, которым внесены изменения в условия реализации инвестпроекта «Славкалием». Однако конкретной информации об изменении условий не опубликовано. Ряд пунктов
В 2011 году было объявлено, что компания Гуцериева при поддержке руководства Беларуси построит калийный комбинат уже в 2015-м. Но затем запуск отложили на 2020 год. Впрочем, сейчас дедлайн установлен окончательно и бесповоротно — 2023 год. Российский бизнесмен дважды в течение недели
«Минск-Мир»
В 2014 году Александр Лукашенко одобрил реализацию инвестпроекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». В ходе споров жителей частных домов, на месте которых должен был быть возведен новый комплекс,
Меры господдержки
Не стали достоянием широкой публики и некоторые
Предприятиям предоставлена отсрочка по возврату заемных средств, а также рассрочка по уплате процентов за предоставленные банковские кредитные ресурсы, говорилось в сообщении. При этом с учетом требований президента Беларуси «предложенные сроки возврата выделенных средств были сокращены, а также ужесточены условия предоставления государством поддержки». Названия предприятий и подробные меры не приводились.
Однако указы так и не были опубликованы на Национальном правовом портале. «Документ ДСП», — сказали в Минпроме, от других комментариев отказались. Собеседник на одном из промышленных предприятий пояснил, что «меры господдержки неверно трактуются [конкурентами, банками и регуляторами других стран] и доставляют определенные сложности на внешних рынках».
Блокировка акций
Интересы государства в бизнес-спорах
Год назад в суде рассматривалось дело о блокировке акций как минимум трех компаний — «Минсктелекомстроя», «Белсвязьстроя» и «Слонимского картонно-бумажного завода «Альбертин»». Комитет госконтроля представил документ с грифом «Для служебного пользования», которым обосновывает необходимость блокировки акций. В связи с этим с документом смог ознакомиться только суд. Миноритарные акционеры, которые, собственно, и оспаривали законность блокировки акций предприятий, были лишены такой возможности.
КГК пояснил, что исследовал информацию, которая поступала из разных источников и которая является в том числе конфиденциальной. В частности, «рассматривался реестр акционеров, аналитика по совершаемым сделкам, мнения госорганов». Под прицелом были «разные юрлица, которые связаны общими интересами». Предложения ограничить распоряжение акциями исходили же от работников предприятий и местных властей «в целях сохранения социальной стабильности региона, в том числе на рынке трудовых ресурсов, а также в целях защиты интересов государства».
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Дело о взятках экс-помощника президента Сергея Ровнейко рассматривалось в закрытом режиме. Хотя, казалось бы, обычная история про коррупцию. На самом деле можно...
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