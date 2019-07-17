Шесть бизнес-историй, когда власти использовали гриф «Для служебного пользования»

Источник материала: Tut.by

Дело о взятках экс-помощника президента Сергея Ровнейко рассматривалось в закрытом режиме. Хотя, казалось бы, обычная история про коррупцию. На самом деле можно вспомнить достаточно случаев, когда власти засекречивали информацию по ряду резонансных проектов. И она не касалось вопросов национальной безопасности или военно-технического сотрудничества.

Табакерка



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Самый свежий пример — создание сети «Табакерка» . Пару лет назад власти выделили компании «Энерго-Оил», подконтрольной бизнесмену Алексею Олексину, участки для создания негосударственной сети по торговле табачными изделиями. В течение 2018−2019 гг. компания должна открыть около 2500 точек продаж — киоски, магазины, павильоны — по всей стране. Проект реализуется в рамках указа, который имеет гриф «Для служебного пользования».

Сигаретный бизнес «Энерго-Оила» только сетью «Табакерка» не ограничивается. Ранее сообщалось, что компания инвестирует в проект 122 миллиона рублей и увеличит мощности Гродненской табачной фабрики. Олексин намерен развивать табачное производство в Шабанах. Для этого указом президента изменены границы Минска.

Кроме того, «Энерго-Оил» стал вторым импортером сигарет после «Беларусьторга» Управления делами президента.

По неофициальной информации, данный документ и «дело Ровнейко» могут быть взаимосвязаны. По крайней мере, Александр Лукашенко говорил , что в истории с бывшим помощником президента фигурировала торговля сигаретами.

Угодья для Катара и ОАЭ





В 2012 году государству Катар выделили в аренду на 99 лет участки земли в Логойском и Смолевичском районах. Об этом свидетельствует распоряжение первого зампреда Минского облисполкома под грифом «Для служебного пользования». Один участок, на 25 гектаров, у Дубровского водохранилища отдали под будущую резиденцию правящей семьи Катара. Еще два — в Логойском районе — под охотничьи угодья.

Позже стало известно о том, что подобные наделы в Минской области получили и компании из Объединенных Арабских Эмиратов. Структурам, связанным с семьей наследного принца Абу-Даби, досталось 32 квадратных километра охотугодий. В конце 2016 года «КПИ Девелопмент» также получила под застройку участок в центре Минска, где раньше были 2-я больница и выставочный комплекс «БелЭкспо».

«Славкалий»



Фото: slavkaliy.com

Строительство российским миллиардером Михаилом Гуцериевым калийного комбината в Любанском районе также не обошлось без некоторой таинственности. В мае 2016 года увидело свет постановление правительства Беларуси № 361, которым внесены изменения в условия реализации инвестпроекта «Славкалием». Однако конкретной информации об изменении условий не опубликовано. Ряд пунктов значился под грифом ДСП. По неофициальной информации, этим документом скорректированы условия и график строительства нового ГОКа.

В 2011 году было объявлено, что компания Гуцериева при поддержке руководства Беларуси построит калийный комбинат уже в 2015-м. Но затем запуск отложили на 2020 год. Впрочем, сейчас дедлайн установлен окончательно и бесповоротно — 2023 год. Российский бизнесмен дважды в течение недели заверил , что в настоящее время все идет по плану.

«Минск-Мир»





В 2014 году Александр Лукашенко одобрил реализацию инвестпроекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». В ходе споров жителей частных домов, на месте которых должен был быть возведен новый комплекс, выяснилось , что инвестдоговор Мингорисполкома с застройщиком «Дана Астра» имеет статус ДСП. Активисты недоумевали: в чем привлекательность проекта для города, если за счет бюджета возводится социальная инфраструктура, а жилье сербский застройщик возводит за средства дольщиков?

Меры господдержки





Не стали достоянием широкой публики и некоторые меры господдержки крупных промышленных предприятий. Например, 5 января 2018 года пресс-служба президента Беларуси сообщила, что Александр Лукашенко принял решения по поддержке отдельных предприятий системы Минпрома и «Беллегпрома». Глава государства подписал соответствующие правовые акты.

Предприятиям предоставлена отсрочка по возврату заемных средств, а также рассрочка по уплате процентов за предоставленные банковские кредитные ресурсы, говорилось в сообщении. При этом с учетом требований президента Беларуси «предложенные сроки возврата выделенных средств были сокращены, а также ужесточены условия предоставления государством поддержки». Названия предприятий и подробные меры не приводились.

Однако указы так и не были опубликованы на Национальном правовом портале. «Документ ДСП», — сказали в Минпроме, от других комментариев отказались. Собеседник на одном из промышленных предприятий пояснил, что «меры господдержки неверно трактуются [конкурентами, банками и регуляторами других стран] и доставляют определенные сложности на внешних рынках».

Блокировка акций



Фото: ntv.ru

Интересы государства в бизнес-спорах также могут защитить грифом ДСП.

Год назад в суде рассматривалось дело о блокировке акций как минимум трех компаний — «Минсктелекомстроя», «Белсвязьстроя» и «Слонимского картонно-бумажного завода «Альбертин»». Комитет госконтроля представил документ с грифом «Для служебного пользования», которым обосновывает необходимость блокировки акций. В связи с этим с документом смог ознакомиться только суд. Миноритарные акционеры, которые, собственно, и оспаривали законность блокировки акций предприятий, были лишены такой возможности.

КГК пояснил, что исследовал информацию, которая поступала из разных источников и которая является в том числе конфиденциальной. В частности, «рассматривался реестр акционеров, аналитика по совершаемым сделкам, мнения госорганов». Под прицелом были «разные юрлица, которые связаны общими интересами». Предложения ограничить распоряжение акциями исходили же от работников предприятий и местных властей «в целях сохранения социальной стабильности региона, в том числе на рынке трудовых ресурсов, а также в целях защиты интересов государства».