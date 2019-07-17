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«Экономика на пальцах». Бедность регионов становится не меньшей угрозой, чем предприятия-зомби

18.07.2019 10:08 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Программа появится в прямом эфире 18 июля в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

Проблема беднеющих регионов Беларуси становится угрожающей. Оттуда уезжает трудоспособное население, молодежь. Бизнесу в таких условиях нет резона там развиваться, он стремится в крупные города. Эта ситуация может стать, если уже не стала, большой опасностью для нашей нестабильной экономики.

При этом региональные власти и бизнес предлагают свои решения существующей проблемы. Но вряд ли они понравятся обитателям Администрации президента. Ведь речь фактически идет о децентрализации. Меньше власти Минска, больше власти у местных администраций.

Этой теме Сергей Чалый посвятит основное время очередной программы. Также затронем тему экономики велоширенга в больших городах и попытке Фейсбука создать свои деньги, которая натолкнулась на серьезное сопротивление властей США.

Об этом подробнее в «Экономике на пальцах» расскажем 18 июля в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Автор программы предупреждает, что не решенные проблемы регионов способны разогнать кризисные явления в белорусской экономике.
 
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