«Экономика на пальцах». Бедность регионов становится не меньшей угрозой, чем предприятия-зомби

Источник материала: Tut.by

Программа появится в прямом эфире 18 июля в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

Проблема беднеющих регионов Беларуси становится угрожающей . Оттуда уезжает трудоспособное население, молодежь. Бизнесу в таких условиях нет резона там развиваться, он стремится в крупные города. Эта ситуация может стать, если уже не стала, большой опасностью для нашей нестабильной экономики.

При этом региональные власти и бизнес предлагают свои решения существующей проблемы. Но вряд ли они понравятся обитателям Администрации президента. Ведь речь фактически идет о децентрализации. Меньше власти Минска, больше власти у местных администраций.

Этой теме Сергей Чалый посвятит основное время очередной программы. Также затронем тему экономики велоширенга в больших городах и попытке Фейсбука создать свои деньги, которая натолкнулась на серьезное сопротивление властей США.

Об этом подробнее в «Экономике на пальцах» расскажем 18 июля в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко .

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