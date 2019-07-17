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«Экономика на пальцах». Бедность регионов становится не меньшей угрозой, чем предприятия-зомби
18.07.2019 10:08 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Программа появится в прямом эфире 18 июля в 15.25.
Проблема
При этом региональные власти и бизнес предлагают свои решения существующей проблемы. Но вряд ли они понравятся обитателям Администрации президента. Ведь речь фактически идет о децентрализации. Меньше власти Минска, больше власти у местных администраций.
Этой теме Сергей Чалый посвятит основное время очередной программы. Также затронем тему
Об этом подробнее в
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Автор программы предупреждает, что не решенные проблемы регионов способны разогнать кризисные явления в белорусской экономике.
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