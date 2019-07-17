"Мы находим работников максимум до второй зарплаты, дальше - запой". Фермеры рассказывают, почему вымирает деревня и как можно всех прокормить без химикатов

«Использование химикатов невозможно. Чтобы это понять, нужно жить в центре своей земли»

— Что же касается органического производства, то сначала мы все сделали так, как говорит наука: по книжкам, пособиям для агрономов. Когда мы только сюда попали, то землю зачищали глифосатом. Я сама уважаю химию, как науку, и прекрасно понимаю, что из чего состоит. Но когда мы стали жить в центре своей земли, стало ясно, что использование химикатов невозможно. Мы видели, как происходит обработка, чувствовали все запахи, замечали, насколько безжизненной становится земля. Становилось страшно, когда после обработки какое-то облако уходило на лес, и потом на листьях деревьев отчетливо проглядывался ожог. Мы прочувствовали на себе всю вредность того, о чем не принято говорить.

Это как игра у агронома: справится он с поставленной задачей или нет. Дальше логика работает на расстоянии не более двух шагов. Например, есть сорняки, и этот вопрос нужно решать. Или у растений есть какое-то заболевание, и с ним нужно справиться. И все, дальше область задач ничего не затрагивает. Но мы, после того, как поместили свою жизнь в центр хозяйства, расширили свою область задач до максимальных масштабов. Нам нужно было организовать свою среду обитания. И оказалось, что жизнь среди химических полей очень неуютная и влечет за собой очень большие риски для здоровья.

Общемировая практика, когда для фермера его поля — это его среда обитания, земля, о которой нужно заботиться. А у нас где-то хозяин, где-то поле, на окраине которого люди живут. Эти люди никакого отношения к этой земле не имеют, но принимают на себя все 100% удара от всяких обработок. Я более чем уверена, если любого человека поместить в среду сельского хозяйства, то он откажется от химии. Не зря считается вредной работа на тракторах, по внесению ядохимикатов.