«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска

Что касается транспортного сообщения, то оно налажено нормально. В Минск ходит два автобуса и несколько маршруток. До электрички хоть и далековато, но такой вариант тоже возможен. Кроме того, по Смолевичам курсирует городской автобус.

Еще один минус – вода. Пару лет назад с ней и вовсе была беда, но в 2017 году в Смолевичах построили водозабор со станцией обезжелезивания. Это позволило подать в большинство домов чистую воду.