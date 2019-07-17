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«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска

18.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В этом году в Смолевичах развернется большая стройка. Местный УКС на пару с «Минскстроем» взялись возвести здесь 11 жилых домов на 10 тыс. человек. О перспективах, ценах на жилье, проблемах и плюсах города-спутника – в репортаже Realt.by.

«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска

Смолевичи – самый известный «спутник» Минска, именно на него возложено много надежд и планов. К 2025 году здесь хотят построить крупный жилой район из 11 многоэтажек, а уже сегодня сюда переселились 143 столичные семьи. В планах: после введения нового жилья население города достигнет 25 тысяч человек, часть из которых – минские очередники. Realt.byсъездил в Смолевичи, чтобы посмотреть, какую альтернативу предлагают тем, кто годами мечтал получить столичную прописку.

«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска

Что предлагают минским очередникам

Новый район только проектируется, а потому в Смолевичах тихо и спокойно. Инфраструктура здесь существенно слабее, чем в границах МКАД, но все необходимое для жизни есть – школы, сады и магазины, поликлиника и больница, автошкола, лицей, различные спортивные секции для детей и взрослых. Все выглядит достаточно просто, но для тех, кто устал от минской суеты и хочет купить квартиру раза в два дешевле – самое то.

«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска

Изюминка города – озеро с пляжем в пешей доступности от новостроек. Вот чем точно не может похвастаться большинство жителей столичных «спальников». Рядом с озером – парк для прогулок и большой стадион, на пляже – уличные тренажеры, беседки и места для рыбалки.

«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска

А вот с дорогой до Минска у «спутника» пока не все гладко. Двухполоска Р53 не справляется с транспортной нагрузкой, но жителям обещают – реконструкция трассы начнется уже в этом году, дорога будет не хуже, чем на аэропорт. Заметим, что улучшить ситуацию помог бы и банальный светофор на выезде из Смолевичей, пока перекресток достаточно проблемный.

«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска

Что касается транспортного сообщения, то оно налажено нормально. В Минск ходит два автобуса и несколько маршруток. До электрички хоть и далековато, но такой вариант тоже возможен. Кроме того, по Смолевичам курсирует городской автобус.

Еще один минус – вода. Пару лет назад с ней и вовсе была беда, но в 2017 году в Смолевичах построили водозабор со станцией обезжелезивания. Это позволило подать в большинство домов чистую воду.

«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска

Из важных новостей — совсем скоро в «спутнике» появится свой торгово-развлекательный комплекс. Застройщик объекта — ООО «ГлавИндустриястройИнвест» — активно осваивает площадку напротив озера. Каркас здания уже почти готов, возможно, объект успеют ввести до конца года. Здесь появится супермаркет Green, магазины «5 элемент» и «Мила», фудкорт и детский развлекательный центр.

«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска

1150 рублей за «квадрат» уже не будет

По жилью пока разнообразие небольшое. На сегодня здесь строится только одна новостройка, да и та давно распродана. Дом на 240 квартир ведет УКС Смолевичского района. Объект должны были ввести в эксплуатацию еще в прошлом году, но на этапе фундамента стройка приостановилась – Борисовский ДСК не успел поставить панели в срок. Со слов представителя местного УКСа, темпы строительства все еще не удовлетворительные, но подрядчик обещал наверстать – работать в 2-3 смены, чтобы дом был сдан до конца года. Магистральное водоснабжение, канализация, ливневка уже выполнены, осталось только подключиться к сетям.

«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска

Вместе с тем никто из дольщиков от квартир не отказался. Несмотря на задержку сроков строительства, жилье получилось выгодным – по 1150 рублей за «квадрат».

– Лишь один из собственников обменял «трешку» на квартиру в новостройке в Озерицкой Слободе. Вакантное жилье, скорее всего, достанется семье очередников из Минска, – рассказали в УКСе.

«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска

Что касается перспективного строительства, то таких «сладких» цен в Смолевичах уже не будет. Менеджер проектов «Твоя столица. Новостройцентр» Светлана Буко пояснила, что развитие инфраструктуры и реконструкция трассы повлияют на цену «квадрата» в новостройках. Кроме того, это будут кирпичные дома:

– Следующие дома УКС Смолевичского района возведет на пустыре возле новостроек. Это будет 4 кирпичные пятиэтажки общей вместительностью на 300 квартир. Сколько будут стоить здесь квартиры – пока не известно. Но, скорее всего, около 1500 рублей за квадратный метр.

«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска

Похожие дома реализованы в центре Смолевичей. Новостройки будут выглядеть примерно так:

«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска

Со слов специалиста по недвижимости, как правило, в Смолевичи переезжают молодые семьи, которые не имеют возможности купить квартиру в Минске. Популярностью «спутник» пользуется и у пенсионеров, решивших оставить столичные «метры» детям и переехать туда, где поспокойней. На территории района есть несколько предприятий, поэтому некоторые предпочитают работать по месту жительства, хотя зарплаты здесь все-таки уступают минским.

Самый большой спрос в Смолевичах был на «трешки», однако практически все трехкомнатные квартиры в новостройках достались очередникам. В новых домах застройщик обещает предусмотреть большие квартиры и на коммерческих условиях, но больше всего в новостройках будет все-таки «однушек» и «двушек».

«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска

«Однушка» в новостройке за $27 тыс.

Вакантного жилья от застройщика в Смолевичах пока нет – прошлые проекты распроданы, по новым еще не выпущены декларации. Однако на вторичном рынке можно купить квартиру в новостройке. Так, к примеру, «однушка» без ремонта в доме 2017 года строительства выставлена за 27 тыс. долларов. Площадь квартиры – 36 «квадратов», из окна – вид на озеро, дизайн-проект в подарок.

«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска

Такая же квартира, но уже с ремонтом продается за 41 тыс. долларов.  Помимо стен здесь есть мебель, встроенные шкафы, стеклопакеты, счетчики воды, домофон. Объект готов к проживанию.

«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска

В центре Смолевичей продается около десятка квартир в «каркаснике» 2018 года строительства. Здесь есть «однушки», «двушки» и «трешки». Цены от 31 тыс. до 59 тыс. долларов.

«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска

Существенную часть территории Смолевичей занимает частная застройка. В продаже около сотни домов и участков, периодически землю продают и с аукциона. Простые дома здесь стоят в районе 10-15 тысяч долларов, коттеджи – в среднем от 60 тыс. до 80 тыс. долларов. Однако есть и эксклюзивные проекты, за которые собственники рассчитывают получить до 200 тыс. долларов.

«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В этом году в Смолевичах развернется большая стройка. Местный УКС на пару с «Минскстроем» взялись возвести здесь 11 жилых домов на 10 тыс. человек. О перспективах,...
 
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