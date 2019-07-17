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«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
18.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В этом году в Смолевичах развернется большая стройка. Местный УКС на пару с «Минскстроем» взялись возвести здесь 11 жилых домов на 10 тыс. человек. О перспективах, ценах на жилье, проблемах и плюсах города-спутника – в репортаже Realt.by.
Смолевичи – самый известный «спутник» Минска, именно на него возложено много надежд и планов. К 2025 году здесь хотят построить крупный жилой район из 11 многоэтажек, а уже сегодня сюда переселились 143 столичные семьи. В планах: после введения нового жилья население города достигнет 25 тысяч человек, часть из которых – минские очередники. Realt.byсъездил в Смолевичи, чтобы посмотреть, какую альтернативу предлагают тем, кто годами мечтал получить столичную прописку.
Что предлагают минским очередникам
Новый район только проектируется, а потому в Смолевичах тихо и спокойно. Инфраструктура здесь существенно слабее, чем в границах МКАД, но все необходимое для жизни есть – школы, сады и магазины, поликлиника и больница, автошкола, лицей, различные спортивные секции для детей и взрослых. Все выглядит достаточно просто, но для тех, кто устал от минской суеты и хочет
А вот с дорогой до Минска у «спутника» пока не все гладко. Двухполоска Р53 не справляется с транспортной нагрузкой, но жителям обещают – реконструкция трассы начнется уже в этом году, дорога будет не хуже, чем на аэропорт. Заметим, что улучшить ситуацию помог бы и банальный светофор на выезде из Смолевичей, пока перекресток достаточно проблемный.
Что касается транспортного сообщения, то оно налажено нормально. В Минск ходит два автобуса и несколько маршруток. До электрички хоть и далековато, но такой вариант тоже возможен. Кроме того, по Смолевичам курсирует городской автобус.
Еще один минус – вода. Пару лет назад с ней и вовсе была беда, но в 2017 году в Смолевичах построили водозабор со станцией обезжелезивания. Это позволило подать в большинство домов чистую воду.
Из важных новостей — совсем скоро в «спутнике» появится свой торгово-развлекательный комплекс. Застройщик объекта — ООО «ГлавИндустриястройИнвест» — активно осваивает площадку напротив озера. Каркас здания уже почти готов, возможно, объект успеют ввести до конца года. Здесь появится супермаркет Green, магазины «5 элемент» и «Мила», фудкорт и детский развлекательный центр.
1150 рублей за «квадрат» уже не будет
По жилью пока разнообразие небольшое. На сегодня здесь строится только одна новостройка, да и та давно распродана. Дом на 240 квартир ведет УКС Смолевичского района. Объект должны были ввести в эксплуатацию еще в прошлом году, но на этапе фундамента стройка приостановилась – Борисовский ДСК не успел поставить панели в срок. Со слов представителя местного УКСа, темпы строительства все еще не удовлетворительные, но подрядчик обещал наверстать – работать в 2-3 смены, чтобы дом был сдан до конца года. Магистральное водоснабжение, канализация, ливневка уже выполнены, осталось только подключиться к сетям.
Вместе с тем никто из дольщиков от квартир не отказался. Несмотря на задержку сроков строительства, жилье получилось выгодным – по 1150 рублей за «квадрат».
– Лишь один из собственников обменял «трешку» на квартиру в
Что касается перспективного строительства, то таких «сладких» цен в Смолевичах уже не будет. Менеджер проектов «Твоя столица. Новостройцентр» Светлана Буко пояснила, что развитие инфраструктуры и реконструкция трассы повлияют на цену «квадрата» в новостройках. Кроме того, это будут кирпичные дома:
– Следующие дома УКС Смолевичского района возведет на пустыре возле новостроек. Это будет 4 кирпичные пятиэтажки общей вместительностью на 300 квартир. Сколько будут стоить здесь квартиры – пока не известно. Но, скорее всего, около 1500 рублей за квадратный метр.
Со слов специалиста по недвижимости, как правило, в Смолевичи переезжают молодые семьи, которые не имеют возможности купить квартиру в Минске. Популярностью «спутник» пользуется и у пенсионеров, решивших оставить столичные «метры» детям и переехать туда, где поспокойней. На территории района есть несколько предприятий, поэтому некоторые предпочитают работать по месту жительства, хотя зарплаты здесь все-таки уступают минским.
Самый большой спрос в Смолевичах был на «трешки», однако практически все трехкомнатные квартиры в новостройках достались очередникам. В новых домах застройщик обещает предусмотреть большие квартиры и на коммерческих условиях, но больше всего в новостройках будет все-таки «однушек» и «двушек».
«Однушка» в новостройке за $27 тыс.
Вакантного жилья от застройщика в Смолевичах пока нет – прошлые проекты распроданы, по новым еще не выпущены декларации. Однако на вторичном рынке можно купить квартиру в новостройке. Так, к примеру,
Такая же квартира, но уже с ремонтом
Существенную часть территории Смолевичей занимает частная застройка. В продаже около сотни домов и участков, периодически землю продают и с аукциона. Простые дома здесь стоят в районе 10-15 тысяч долларов, коттеджи – в среднем от 60 тыс. до 80 тыс. долларов. Однако есть и
Фото: Павел Садовский
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«Не пройдет и 5 лет, тут будет второе Уручье». Репортаж из Смолевичей, куда уже переехали 143 семьи из Минска
В этом году в Смолевичах развернется большая стройка. Местный УКС на пару с «Минскстроем» взялись возвести здесь 11 жилых домов на 10 тыс. человек. О перспективах,...
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