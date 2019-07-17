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Генсек ООН Антониу Гутерриш прилетит в Беларусь
18.07.2019 11:18 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в начале сентября впервые прилетит в Беларусь для участия в международной конференции по борьбе с терроризмом. Об этом сообщает
Будущий визит с Генсекретарем ООН во время встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке обсудил постоянный представитель Беларуси при ООН Валентина Рыбакова.
В ходе беседы были подняты вопросы подготовки организуемой совместно Беларусью и ООН международной конференции высокого уровня «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий», которая состоится в Минске 3−4 сентября, а также участие в ней Генерального секретаря ООН.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам в сфере международных отношений, а также о состоянии и перспективах сотрудничества Беларуси и ООН. Генеральный секретарь Гутерриш дал высокую оценку усилиям Беларуси в области укрепления международной и региональной безопасности.
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Он примет участие в международной конференции по борьбе с терроризмом.
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