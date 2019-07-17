Подготовка концепции сближения законодательств Беларуси и РФ неоправданно затягивается - Мясникович

Источник материала: БелТА

18 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Подготовка концепции сближения законодательств Беларуси и РФ неоправданно затягивается. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

Подготовка концепции - сфера ответственности Постоянного комитета и Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Белорусская сторона в течение 2018 года вносила свои предложения. "Однако подготовка неоправданно затягивается", - посетовал Михаил Мясникович.

Концепция сближения законодательств должна обеспечить гармонизацию и унификацию национальных законодательств и правоприменительной практики. От этого зависит системное регулирование многих проблемных вопросов.

В их числе Михаил Мясникович назвал порядок принятия и исполнения решений, затрагивающих интересы союзного партнера. "Большинство барьеров появляется именно из-за этого", - отметил он. Председатель Совета Республики предложил Постоянному комитету Союзного государства проанализировать этот вопрос и доложить на очередном Высшем госсовете.

Руководитель верхней палаты парламента обозначил проблему с маркировкой товаров средствами идентификации. "Если не будет решения о взаимном признании национальных систем и единого порядка информационного обеспечения, рынки ЕАЭС и Союзного государства могут быть парализованы. Тема обсуждалась не один раз. Просьба к правительству Российской Федерации принять решение с учетом мнения партнеров по ЕАЭС", - сказал Михаил Мясникович.

Он также выразил озабоченность тем, что в отношении отдельных белорусских производителей продовольствия продолжают действовать ограничительные меры, несмотря на дорожные карты по снятию взаимных ограничений.

Беларусь и Россия активно обсуждают новую программу действий по реализации положений союзного договора. Его нормы прошли проверку временем и доказали свою состоятельность. Они не потеряли актуальности и дополняются новыми положениями программы действий, напомнил Михаил Мясникович.-0-