Украинцы ставят деньги на победу партии Зеленского на выборах в Раду

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 21 июля, в Украине пройдут выборы в Верховную Раду. Украинцы решили за ними не просто наблюдать, но и подзаработать: они активно делают ставки на то, какая партия пройдет в украинский парламент.





Справочно. Коэффициенты на ставках работают так: чем меньше коэффициент, тем бОльшая вероятность, что вы выиграете деньги. Если коэффициент около 2, то вероятность этого события (например, что партия№ 1 пройдет в Раду) оценивается в 50%. Если коэффициент двузначный, то вероятность, что это событие «сыграет» очень мала. При этом сумма, которую вы ставите, в случае выигрыша умножается на коэффициент. А в случае проигрыша — на ноль.

В нынешних внеочередных выборах в Раду участвует 21 партия, проходной барьер — 5%. Именно столько голосов она должна набрать, чтобы пройти в парламент.

Как отмечают букмекеры, активности клиентов по ставкам на выборы можно сравнить с популярным еврокубковым футбольным матчем.

— На матчи Лиги Европы и Лиги Чемпионов количество ставок превышает несколько десятков тысяч. Вот с этими выборами примерно такая же картина, — говорят букмекеры.

Правда, поставить 5−10 долларов — это средняя ставка — украинцы готовы далеко не на все партии.

Фаворитом парламентской гонки по ставкам является партия «Слуга народа». На то, что в конечном итоге партия наберет свыше 45,5% голосов, сегодня коэффициент 2,50. Противоположный исход (меньше этой цифры) пока более вероятен — коэффициент 1,50. Но, букмекеры говорят, что цифры меняются почти каждый день.

На втором месте партия пятого президента Украины Петра Порошенеко «Европейская солидарность». За то, что она наберет 7,5% голосов коэффициент 1,65, против — 2,10. А вот прогноз получить 7,5% для партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» менее оптимистичен: за — 2,03, против — 1,70. Похожая картина и у партии Святослава Вакарчука «Голос»: коэффициент на то, что она преодолеет показатель 7,5% — 2,05, против — 1,70.

Шансы «Оппозиционной платформы» набрать 12,5% расцениваются аналитиками почти как равные. Коэффициент на превышение этой цифры — 1,80 и наоборот — 1,90.

Заветная цифра в 5% для некоторых политических сил по-прежнему остается непреодолимым барьером. Так, аналитики довольно скромно оценивают шансы партий: «Сила и честь» — 3,00, «Оппозиционный блок» — 3,00, «Радикальная партия Олега Ляшко» — 15,00, «Свобода» — 15,00. Коэффициенты «Аграрной партии» и «Платформы Надежды Савченко», как отмечают в букмекерской конторе FavBet.com, пока замыкают рейтинг — 50,00. То есть на прохождение этих партий в Раду почти никто не ставит.