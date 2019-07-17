ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украинцы ставят деньги на победу партии Зеленского на выборах в Раду

18.07.2019 13:24 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 21 июля, в Украине пройдут выборы в Верховную Раду. Украинцы решили за ними не просто наблюдать, но и подзаработать: они активно делают ставки на то, какая партия пройдет в украинский парламент.


Справочно.

Коэффициенты на ставках работают так: чем меньше коэффициент, тем бОльшая вероятность, что вы выиграете деньги. Если коэффициент около 2, то вероятность этого события (например, что партия№ 1 пройдет в Раду) оценивается в 50%. Если коэффициент двузначный, то вероятность, что это событие «сыграет» очень мала. При этом сумма, которую вы ставите, в случае выигрыша умножается на коэффициент. А в случае проигрыша — на ноль.

В нынешних внеочередных выборах в Раду участвует 21 партия, проходной барьер — 5%. Именно столько голосов она должна набрать, чтобы пройти в парламент.

Как отмечают букмекеры, активности клиентов по ставкам на выборы можно сравнить с популярным еврокубковым футбольным матчем.

— На матчи Лиги Европы и Лиги Чемпионов количество ставок превышает несколько десятков тысяч. Вот с этими выборами примерно такая же картина, — говорят букмекеры.

Правда, поставить 5−10 долларов — это средняя ставка — украинцы готовы далеко не на все партии.

Фаворитом парламентской гонки по ставкам является партия «Слуга народа». На то, что в конечном итоге партия наберет свыше 45,5% голосов, сегодня коэффициент 2,50. Противоположный исход (меньше этой цифры) пока более вероятен — коэффициент 1,50. Но, букмекеры говорят, что цифры меняются почти каждый день.

На втором месте партия пятого президента Украины Петра Порошенеко «Европейская солидарность». За то, что она наберет 7,5% голосов коэффициент 1,65, против — 2,10. А вот прогноз получить 7,5% для партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» менее оптимистичен: за — 2,03, против — 1,70. Похожая картина и у партии Святослава Вакарчука «Голос»: коэффициент на то, что она преодолеет показатель 7,5% — 2,05, против — 1,70.

Шансы «Оппозиционной платформы» набрать 12,5% расцениваются аналитиками почти как равные. Коэффициент на превышение этой цифры — 1,80 и наоборот — 1,90.

Заветная цифра в 5% для некоторых политических сил по-прежнему остается непреодолимым барьером. Так, аналитики довольно скромно оценивают шансы партий: «Сила и честь» — 3,00, «Оппозиционный блок» — 3,00, «Радикальная партия Олега Ляшко» — 15,00, «Свобода» — 15,00. Коэффициенты «Аграрной партии» и «Платформы Надежды Савченко», как отмечают в букмекерской конторе FavBet.com, пока замыкают рейтинг — 50,00. То есть на прохождение этих партий в Раду почти никто не ставит.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нынешних внеочередных выборах в Раду участвует 21 партия, проходной барьер - 5%. Именно столько голосов она должна набрать, чтобы пройти в парламент.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Орешкин: Есть ряд вопросов, которые могут процесс строительства Союзного государства развернуть назад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика