Орешкин: Есть ряд вопросов, которые могут процесс строительства Союзного государства развернуть назад

Источник материала: Tut.by

Рабочая группа уже согласовала подавляющее большинство вопросов программы, касающейся развития Договора о союзном государстве. Но ряд до сих пор не решенных, принципиальных вопросов может привести к «консервации строительства Союзного государства». Об этом на пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.



Максим Орешкин. Фото: Reuters

— Модель [Союзного государства] функционирует на принципах равноправия и взаимоуважения, — заявил Орешкин. — Прямым результатом процесса строительства Союзного государства является достижения самого высокого на постсоветском пространстве уровня интеграции.

По словам министра, за шесть месяцев рабочей группой по «ревизии Союзного государства» была проведена огромная экспертная работа, которая не всегда была заметна в публичном поле.

— Перед нами стояла задача не просто провести ревизию нормативных актов, решений, тех результатов, которых мы смогли или не смогли достичь, но с учетом этой проанализированной информации, разработать программу действий по реализации положений договора. Реализация такой программы, в случае принятия решений нашими президентами, позволит достичь принципиально нового уровня в развитии Союзного государства. И, что важно, без внесения каких-либо изменений в базовый договор, — отметил Орешкин.

По словам министра, проект программы предполагает больший охват интеграционных сфер, чем в договоре о ЕАЭС. В нее включено взаимодействие в налоговом, финансовом законодательствах, кредитно-денежной политике, антимонопольном и таможенно-тарифном регулировании, а также политики в области охраны труда и соцзащиты населения.

Орешкин также отметил, что иногда слышна критика в отношении строительства Союзного государства, поэтому не исключено, что строительство Союзного государства может быть законсервировано или в нем произойдет разворот.

— Как было озвучено на последней встрече премьер-министров наших стран, подавляющее большинство вопросов программы уже согласовано. Есть ряд не решенных вопросов, но они носят, конечно же, принципиальный характер, и если они решены не будут, это может законсервировать процесс строительство Союзного государства, а при определенных обстоятельства даже развернуть этот процесс назад, — заявил Орешкин.