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"Хотим продать "льготную" квартиру с незаконной перепланировкой, но нам дадут штраф. Как быть?" Эксперты отвечают на сложные вопросы

18.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На этот раз в рубрике «Вопрос-ответ» наших читателей волновали вопросы незаконной перепланировки, выселения из общежития и налогообложения при повторной продаже квартиры. Выяснилось, что мало купить квартиру, нужно еще и понять, как правильно этой покупкой распорядиться. Самые интересные ситуации и комментарии экспертов на них — в нашей подборке.

"Хотим продать "льготную" квартиру с незаконной перепланировкой, но нам дадут штраф. Как быть?" Эксперты отвечают на сложные вопросы
Фото использовано в качестве иллюстрации

Налогообложение при продаже недвижимости

Евгения Милинчук интересуется, как рассчитывается сумма налога, если это вторая продажа квартиры в течение пяти лет? "Два года назад была совершена сделка купли-продажи родительской квартиры, в которой у меня была выделена доля. Ранее я с мужем построила однокомнатную квартиру, но так как на момент завершения строительства у нас родился ребенок, то факт строительства однокомнатной квартиры не являлся основанием для снятия с учета нуждающихся граждан по месту работы. На сегодняшний день мы планируем продать однокомнатную квартиру и приобрести большую квартиру с привлечением кредита. Меня волнует вопрос налогообложения. Ведь на продаже квартиры я не зарабатываю, а беру еще кредит, чтобы улучшить жилищные условия. Как рассчитывается сумма налога? Есть ли какие-то льготы, учитывая данную ситуацию?".

Отвечает директор АН «Уласны дах» Людмила Лепарская:

— При расчете подоходного налога при отчуждения квартиры рассматривается только объект недвижимости, который продается. Подоходный налог исчисляется с дохода, полученного с разницы между ценой продажи вашей квартиры и суммой, уплаченной при долевом строительстве. При этом 20% дохода вычитается из налогооблагаемой базы.

Выселение из общежития без предоставления другого жилья 

Виктория Кныш описывает непростую ситуацию: «Мама мужа получила комнату в общежитии в 1998 году. В 2005 году она умерла, муж переоформил договор найма на себя. Договор у него на бессрочное пользование до приобретения собственного жилья. Сейчас больница на него подала в суд на выселение из общежития без предоставления другого жилья. У него двое несовершеннолетних детей. Могут ли они выселить из общежития на улицу?».

Отвечает генеральный директор АН «Пакодан» Вячеслав Завгородний:

— Согласно ст. 221 ЖК РБ из жилых помещений государственного жилищного фонда в общежитиях, предоставленных до вступления в силу ЖК РБ ( 02.03.2013 г.), не могут быть выселены без предоставления другого жилого помещения типовых потребительских качеств наниматели жилых помещений государственного жилищного фонда в общежитиях, проживающие с несовершеннолетними детьми. 

Также из жилых помещений государственного жилищного фонда в общежитиях, предоставленных до вступления в силу ЖК РБ , не могут быть выселены без предоставления другого жилого помещения типовых потребительских качеств члены семьи умершего работника, которому была предоставлена жилая площадь в общежитии.

Продажа квартиры, построенной с привлечением льготного кредита

Татьяна Войтова спрашивает, можно ли продать квартиру, построенную с привлечением льготного кредита, и на что следует обратить внимание: «Построили однокомнатную квартиру в браке, брали льготный кредит. Родился ребенок. Развелись. Кредит не выплачен. Разделили доли через суд, 1/2 моя и ребенка, а 1/2 бывшего мужа. Хотим продать квартиру третьему лицу, за эти деньги выплатить кредит, а остальные деньги пополам поделить. Знаю, что нужно брать разрешение в исполкоме, скорее всего, дадут, так как мы разведены, а также я проживаю уже в другом городе. Подскажите, как правильно всё это сделать?».

Отвечает директор АН «Уласны дах» Людмила Лепарская:

— Отчуждение квартир с льготным кредитом действительно предусматривает разрешение администрации района. В связи с разводом решение получить возможно с условием погашения долга по льготному кредиту. Теоретически возможно получить предоплату на погашение задолженности от потенциального покупателя вашей квартиры, но практически это не так просто — вы не указываете сумму долга. 

Продажа квартиры с незаконной перепланировкой

Тут же Татьяна Войтова задает следующий вопрос: как поступить с незаконной перепланировкой при продаже квартиры: «Построили квартиру по льготному кредиту, перед заселением в квартиру муж "разбурил" 2 стены прилегающего тамбура, увеличив этим площадь квартиры (прихожей). Прошло 5 лет. Мы развелись, хотим продать квартиру. Но я не хочу, чтобы у покупателя были проблемы. Как сейчас быть в этой ситуации? Построить стены? Может, возможно, получить разрешение, но стен ведь уже нет. Если мы будем брать разрешение, будет комиссия, которая выявит всё это, дадут штраф. Как быть в этой ситуации?».

Отвечает директор АН «Уласны дах» Людмила Лепарская:

— Увеличение стен за счет мест общего пользования дома недопустимы. Для отчуждения квартиры необходимо все вернуть в первоначальный вид.

Строительство дома в Беларуси для иностранца

Читатель Realt.by под ником dchinos спрашивает, как можно построить дом в Беларуси гражданину РФ: "Я — гражданин России, рассматриваю возможность постройки дома в Беларуси. Могу ли я приобрести дом с документами и затем на его месте выстроить новый? Земля, как я понимаю, будет однозначно в длительной аренде?".

Отвечает эксперт АН "Твоя Столица" Елена Акулич:

— После покупки жилого дома вы имеете право либо реконструировать его, либо возвести новое строение взамен старого. Все действия по данным вопросам необходимо согласовывать в архитектурном отделе местного исполкома. Именно это учреждение дает разрешение на изменения, определяет место и габариты нового строения, устанавливает порядок и сроки завершения работ.

Приусадебный участок будет предоставлен вам в аренду. В соответствии с законодательством (Кодексом о земле) Республики Беларусь, у строения и земельного участка, на котором оно расположено — единая судьба. Это означает, что сколько Вы будете владеть домом, столько же и будете пользоваться землей. При переходе прав собственности на дом участок "уйдет" вместе с ним.

 
Теги: Минск
 
 
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На этот раз в рубрике «Вопрос-ответ» наших читателей волновали вопросы незаконной перепланировки, выселения из общежития и налогообложения при повторной продаже...
 
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