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Безсмертный о заседании в Минске: Украина предлагала обменяться пленными сегодня, Россия отказалась

18.07.2019 13:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская сторона отказалась провести обмен пленными, на который Украина была готова хоть сегодня, 18 июля. Об этом во время брифинга рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный.


Фото: Александр Косарев

Напомним, 17 июля в ходе заседания в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о бессрочном перемирии с 21 июля. Представитель Украины в группе Роман Безсмертный рассказал, что украинская сторона также предложила обменяться пленными уже сегодня, 18 июля.

«Достигнута договоренность о начале процедуры обмена военнопленными, незаконно удержанными, осужденными лицами в соотношении 208 на 69. Украинская сторона вчера была готова начать эту процедуру и предложила соответствующее число. Мы могли бы даже сегодня провести этот обмен», — отметил Безсмертный.

На это согласились и представители временно оккупированных территорий, однако РФ выступила против.

«Этому возразил Кремль, представители Москвы», — добавил Безсмертный.

Комментируя подписанный документ о прекращении огня, Безсмертный назвал его уникальным.

«Впервые в документе указано, что запрещается любое ведение огня. Следующее, предусмотрена ответственность лиц за открытие огня. А также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня. То есть стороны публично берут на себя обязательство не вести огонь в течение неопределенного периода», — заявил Безсмертный.

По его словам, украинская сторона надеется, что срок прекращения огня будет «максимальным или навсегда», чтобы можно было выполнить необходимые работы, в частности по ремонту моста на КПВВ "Станица Луганская".

Стороны также договорились начать работы по организации разведения войск на других участках, о которых было договорено еще в 2016 году: в населенных пунктах Золотое и Петровское.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера в Минске прошло заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, где договорились о бессрочном перемирии с 21 июля.
 
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