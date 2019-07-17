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Безсмертный о заседании в Минске: Украина предлагала обменяться пленными сегодня, Россия отказалась
18.07.2019 13:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российская сторона отказалась провести обмен пленными, на который Украина была готова хоть сегодня, 18 июля. Об этом во время брифинга рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный.
Напомним, 17 июля в ходе заседания в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе
«Достигнута договоренность о начале процедуры обмена военнопленными, незаконно удержанными, осужденными лицами в соотношении 208 на 69. Украинская сторона вчера была готова начать эту процедуру и предложила соответствующее число. Мы могли бы даже сегодня провести этот обмен», — отметил Безсмертный.
На это согласились и представители временно оккупированных территорий, однако РФ выступила против.
«Этому возразил Кремль, представители Москвы», — добавил Безсмертный.
Комментируя подписанный документ о прекращении огня, Безсмертный назвал его уникальным.
«Впервые в документе указано, что запрещается любое ведение огня. Следующее, предусмотрена ответственность лиц за открытие огня. А также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня. То есть стороны публично берут на себя обязательство не вести огонь в течение неопределенного периода», — заявил Безсмертный.
По его словам, украинская сторона надеется, что срок прекращения огня будет «максимальным или навсегда», чтобы можно было выполнить необходимые работы, в частности по ремонту моста на КПВВ "Станица Луганская".
Стороны также договорились начать работы по организации разведения войск на других участках, о которых было договорено еще в 2016 году: в населенных пунктах Золотое и Петровское.
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Вчера в Минске прошло заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, где договорились о бессрочном перемирии с 21 июля.
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