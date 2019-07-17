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Лукашенко предложил Путину снять все спорные вопросы до 8 декабря
18.07.2019 14:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту РФ Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора. «Хотел бы внести предложение, — сказал он на встрече с Путиным. — Думаю, что Владимир Владимирович его поддержит».
«В декабре 20 лет нашему Союзному договору, ясно, что ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить к двадцатилетию? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий».
«Я предлагаю снять все вопросы к этой дате и в рамках Высшего Госсовета, или мы, как договоримся, все это утвердить — и программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы, которые сегодня есть», — уточнил Лукашенко, напомнив, что речь идет о 8 декабря.
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Президент Беларуси заявил о необходимости подготовить программу стратегии действий по интеграции к 20-летию Союзного договора.
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