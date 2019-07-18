Лукашенко - Западу: Вы еще с нами не рассчитались за последнюю войну, поэтому поаккуратнее с критикой

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерегает западные страны от упреков в адрес Минска и Москвы относительно соблюдения прав и свобод, сообщает interfax.by .



Фото: пресс-служба Кремля

«Когда нас на Западе критикуют — раньше больше, сейчас немножко меньше — это не потому, что у них совести больше появилось, нет. Я им говорю: вы еще с нами не рассчитались за ту последнюю войну, которая была порождена вами на нашей территории. А мы еще от той тяжелой войны за семь десятилетий не восстановились. Поэтому поаккуратнее с правами человека, демократией и прочей критикой, которую мы слышим, порой необоснованно, в наш адрес», — сказал Лукашенко на форуме регионов России и Беларуси в Петербурге.

По его словам, белорусы и россияне прошли через многие испытания и вместе с честью их выдержали.

«Нам нечего стыдиться за свою историю. Мы ее должны, как сказал президент (Владимир Путин), свято оберегать, потому что это наше величайшее достояние», — подчеркнул Лукашенко.