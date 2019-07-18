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Лукашенко - Западу: Вы еще с нами не рассчитались за последнюю войну, поэтому поаккуратнее с критикой

18.07.2019 16:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерегает западные страны от упреков в адрес Минска и Москвы относительно соблюдения прав и свобод, сообщает interfax.by.


Фото: пресс-служба Кремля

«Когда нас на Западе критикуют — раньше больше, сейчас немножко меньше — это не потому, что у них совести больше появилось, нет. Я им говорю: вы еще с нами не рассчитались за ту последнюю войну, которая была порождена вами на нашей территории. А мы еще от той тяжелой войны за семь десятилетий не восстановились. Поэтому поаккуратнее с правами человека, демократией и прочей критикой, которую мы слышим, порой необоснованно, в наш адрес», — сказал Лукашенко на форуме регионов России и Беларуси в Петербурге.

По его словам, белорусы и россияне прошли через многие испытания и вместе с честью их выдержали.

«Нам нечего стыдиться за свою историю. Мы ее должны, как сказал президент (Владимир Путин), свято оберегать, потому что это наше величайшее достояние», — подчеркнул Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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«Когда нас на Западе критикуют - раньше больше, сейчас немножко меньше - это не потому, что у них совести больше появилось, нет. Я им говорю: вы еще с нами не...
 
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