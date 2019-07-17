Семья Бакиевых ведет бизнес в Беларуси через шотландские офшоры

Источник материала: Tut.by

В Белорусской национальной биотехнологической корпорации обнаружилась доля племянника Курманбека Бакиева. Асылбек Салиев владеет ей через шотландские офшоры.





Асылбеку Салиеву — 31 год. Согласно данным из британского реестра, он имеет значительный контроль в двух шотландских компаниях — Altastar LP и Maxforse LP. И в одной , и в другой его доля превышает 75%.

В свою очередь Altastar LP принадлежит 11%, а Maxforse LP — 11,5% в ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация». Таким образом, через шотландские офшоры Асылбек Салиев контролирует 22,5% в БНБК.





Еще 22,5% в корпорации принадлежит двум эмиратским компаниям — Al Salaam Biotech Investments Ltd. и Al Ziad Agro Investments Ltd. Кто стоит за ними, пока неизвестно.

Белорусское государство владеет 25% в БНБК. Крупным китайским компаниям CITIC International Investments Ltd. и COFCO Corporation принадлежит 20% и 9%, соответственно. 1% в уставном фонде имеет российская компания «Вирен-Инвест».

Асылбек Салиев является сыном Жаныша Бакиева — родного брата бывшего президента КыргызстанаКурманбека Бакиева. Жаныш Бакиев раньше возглавлял Службу государственной охраны, но после антиправительственных выступлений 2010 года вместе с братом покинул Кыргызстан. Оба живут в Беларуси.

Как заявлял Радио Свобода финансовый советник Бакиевых Евгений Гуревич, семья бывшего президента Кыргызстана вывела из страны 200−300 млн долларов.

В британском реестре указано, что Асылбек Салиев имеет белорусское гражданство и живет в Беларуси. На родине он известен судебными тяжбами с двумя газетам во время правления своего дяди.

В 2008 году он подал иск о защите чести и достоинства, посчитав себя оскорбленным из-за публикации в газетах «Алиби» и «Де-факто» информации о смертельной автомобильной аварии, к которой он был причастен. Свою честь он оценил в миллион сомов (свыше 28 тысяч долларов). Суд тогда встал на его сторону.

Недавно Асылбек Салиев выступил на ифтаре (благотворительном ужине для соотечественников во время месяца Рамадан), который прошел в Москве от имени Курманбека Бакиева. Салиев передал присутствующим привет от своего дяди. Который, между прочим, 1 августа отпразднует 70-летие.

ЗАО «БНБК» строит на площади в 160 га в Пуховичском районе под Руденском крупный комплекс по производству аминокислот, комбикормов и премиксов. Строительство заводов торжественно запустили в 2018 году. Его планируется завершить до 2032 года.

Общая стоимость проекта составляет 733 млн долларов. Под его реализацию Эксимбанк Китая выделил льготный кредит на 628 млн долларов.

Директором корпорации является Даниил Урицкий, в котором в Кыргызстане опознали бывшего премьер-министра Данияра Усенова. Топ-менеджерами в БНБК работают бывшая заместитель управляющего делами президента Беларуси и первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Надежда Котковец и сын заместителя главы администрации президента Беларуси Илья Снопков.

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