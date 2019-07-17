|
Семья Бакиевых ведет бизнес в Беларуси через шотландские офшоры
18.07.2019 17:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Белорусской национальной биотехнологической корпорации обнаружилась доля племянника Курманбека Бакиева. Асылбек Салиев владеет ей через шотландские офшоры.
Асылбеку Салиеву — 31 год. Согласно данным из британского реестра, он имеет значительный контроль в двух шотландских компаниях — Altastar LP и Maxforse LP. И
В свою очередь Altastar LP принадлежит 11%, а Maxforse LP — 11,5% в ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация». Таким образом, через шотландские офшоры Асылбек Салиев контролирует 22,5% в БНБК.
Еще 22,5% в корпорации принадлежит двум эмиратским компаниям — Al Salaam Biotech Investments Ltd. и Al Ziad Agro Investments Ltd. Кто стоит за ними, пока неизвестно.
Белорусское государство владеет 25% в БНБК. Крупным китайским компаниям CITIC International Investments Ltd. и COFCO Corporation принадлежит 20% и 9%, соответственно. 1% в уставном фонде имеет российская компания «Вирен-Инвест».
Асылбек Салиев является сыном Жаныша Бакиева — родного брата бывшего президента КыргызстанаКурманбека Бакиева. Жаныш Бакиев раньше возглавлял Службу государственной охраны, но после антиправительственных выступлений 2010 года вместе с братом покинул Кыргызстан. Оба живут в Беларуси.
Как заявлял
В британском реестре указано, что Асылбек Салиев имеет белорусское гражданство и живет в Беларуси. На родине он известен судебными тяжбами с двумя газетам во время правления своего дяди.
В 2008 году он подал иск о защите чести и достоинства, посчитав себя оскорбленным из-за публикации в газетах «Алиби» и «Де-факто» информации о смертельной автомобильной аварии, к которой он был причастен. Свою честь он оценил в миллион сомов (свыше 28 тысяч долларов). Суд тогда встал на его сторону.
Недавно Асылбек Салиев выступил на ифтаре (благотворительном ужине для соотечественников во время месяца Рамадан), который прошел в Москве от имени Курманбека Бакиева. Салиев передал присутствующим привет от своего дяди. Который, между прочим, 1 августа отпразднует 70-летие.
ЗАО «БНБК» строит на площади в 160 га в Пуховичском районе под Руденском крупный комплекс по производству аминокислот, комбикормов и премиксов. Строительство заводов
Общая стоимость проекта составляет 733 млн долларов. Под его реализацию Эксимбанк Китая выделил льготный кредит на 628 млн долларов.
Директором корпорации является Даниил Урицкий, в котором в Кыргызстане
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Белорусской национальной биотехнологической корпорации обнаружилась доля племянника Курманбека Бакиева. Асылбек Салиев владеет ей через шотландские офшоры.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)