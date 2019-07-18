УК либерализован: Без уголовной ответственности за честный труд, но с гирей в виде штрафа

Источник материала: Tut.by

С 19 июля 2019 года вступают в силу изменения в Уголовный кодекс Беларуси , которые обещают ослабить внимание государства к предпринимателям — декриминализируются отдельные деяния, а также из кодекса исключаются статьи, которые не использовались в реальной правоприменительной практике.



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Если кратко оценивать характер изменений, то в целом они «позитивные», хотя есть и несколько моментов, которые могут оказаться «не совсем хорошими» для тех, кто в дальнейшем будет осужден по ряду статей, отмечает адвокат адвокатского бюро «Арцингер» Александр Солопов.

— Сначала о хорошем. Пожалуй, самое важное изменение: избавление от советского пережитка — уголовной ответственности за честный труд (пусть и совершенный в крупном размере без государственной регистрации). Теперь карается только предпринимательская деятельность, совершенная без лицензии, когда такое специальное разрешение необходимо, сопряженное с получением дохода в крупном размере, — отмечает он.

Также для целей «беловоротничковых» преступлений изменены понятия «крупный размер» и «особо крупный размер» — увеличены пределы с 250 до 1000 и с 1000 до 2000 базовых величин соответственно. То есть, теперь уголовная ответственность будет наступать при существенно бОльшем размере незаконно полученного дохода.

Повышен также «порог» наступления уголовной ответственности при неуплате таможенных платежей.

Для ряда преступлений законодатель наложил «вето» на применения наказания в виде лишения свободы, если лицо впервые привлекается к уголовной ответственности, а также сделал санкции статей значительно мягче.

Теперь без эйфории. Да, многие ликуют и радуются тому, что такое дополнительное наказание, как «конфискация» кануло в лету, а санкции многих статей с «с конфискацией» были заменены на «со штрафом». Да, вроде как более уважительное отношение к частной собственности и более прогрессивный подход, обращает внимание адвокат. Но не стоит забывать, уточняет он, что еще законом от 5 января 2015 года размер штрафа, который может быть применен судом в качестве наказания, был увеличен до 5000 базовых величин (за преступления против порядка осуществления экономической деятельности и против интересов службы). То есть, размер штрафа в настоящее время может составлять (примерно) до 50 тысяч евро.

Что значит это на практике? Ранее для существенного количества преступлений применялась конфискация. Поскольку зачастую конфисковывать было нечего (или почти нечего) осужденный (или его родственники) один-два раза сталкивались с судебным исполнителем и на этом наказание в виде конфискации считалось отбытым, напоминает Александр Солопов.

— Со штрафом вариант «а меня брать нечего» не сработает — его нужно погасить полностью. Более того, для осужденного к лишению свободы неуплата штрафа в полном объеме ставит под сомнение применение условно-досрочного освобождения или замену на более мягкое наказание, — предупреждает эксперт.

То есть для многих на практике может оказаться так, что именно либерализация в виде замены конфискации на неподъемный штраф, станет препятствием к досрочному освобождению и задолженностью, которая останется даже после отбытия основного наказания.

Но в целом, введенные изменения — несомненная либерализация законодательства в части преступлений, вытекающих из предпринимательской деятельности, подчеркивает адвокат. Либерализация, которую многие ждали.