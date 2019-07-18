ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как будут платить зарплаты медикам с 2020 года

19.07.2019 10:00 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Зарплаты бюджетникам будут рассчитывать по новой схеме, заменят тарифную ставку базовой в 180 рублей, доплаты и надбавки пойдут каждому индивидуально.

Информация о том, какие изменения ждут медиков в оплате труда, опубликована на сайте Минздрава.

Планируется сократить количество надбавок и доплат с 50 до 13 показателей. При этом размер зарплаты медиков не уменьшится.

«Будет осуществлено объединение многочисленных выплат в новые наименования с одновременным объединением их размеров в денежном эквиваленте», – отмечают в Минздраве. Работа по повышению зарплаты медработников продолжится.

Напомним, ранее в ведомстве заявляли о том, что намерены оптимизировать количество выплат до 12 (8 стимулирующих надбавок и 4 компенсирующие доплаты). Сейчас речь идет о 13.

С 2020 года тарифную ставку (36,4 рубля) заменят на базовую ставку (180 рублей), вместо 27-размерной единой тарифной сетки введут 18-разрядную. В новой тарифной сетке должности будут тарифицироваться по разрядам: для врачей с 7 по 11 разряд, для медработников среднего уровня – с 3 по 6 разряды.

В Минздраве пояснили, что зарплата бюджетных медработников будет складываться из оклада, стимулирующих выплат (надбавок, премий) и компенсирующих выплат (доплаты).

От чего будут зависеть размеры зарплат

По информации Минздрава, размер базовой ставки будет зависеть от прогноза основных параметров социально-экономического развития Беларуси. Надбавка за стаж – от длительности стажа работы в бюджетной сфере.

Так, за 5-летний стаж положена надбавка в 10%, за стаж от 5 до 10 лет – 15%, от 10 до 15 лет – 20%, от 15 лет и дольше – 30%. Итого формула вычисления размера надбавки будет выглядеть следующим образом: базовая ставка, умноженная на размер надбавки.

Премии будут начисляться из бюджетных средств в размере 5% от суммы оклада.

В числе надбавок:

  • Надбавка за работу по контракту
  • Доплата за ученую степень и звание
  • За сверхурочную работу (сюда входят праздники и выходные)
  • За работу в опасных и вредных для здоровья условиях труда.

Кроме того, полагаются выплаты на оздоровление при уходе в очередной отпуск (0,5 размера оклада) и материальная помощь в размере 0,3 среднемесячной суммы окладов.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зарплаты бюджетникам будут рассчитывать по новой схеме, заменят тарифную ставку базовой в 180 рублей, доплаты и надбавки пойдут каждому индивидуально.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Генпрокуратура нашла нарушения при строительстве социально значимых объектов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика