Как будут платить зарплаты медикам с 2020 года

Зарплаты бюджетникам будут рассчитывать по новой схеме, заменят тарифную ставку базовой в 180 рублей, доплаты и надбавки пойдут каждому индивидуально.

Информация о том, какие изменения ждут медиков в оплате труда, опубликована на сайте Минздрава.

Планируется сократить количество надбавок и доплат с 50 до 13 показателей. При этом размер зарплаты медиков не уменьшится.

«Будет осуществлено объединение многочисленных выплат в новые наименования с одновременным объединением их размеров в денежном эквиваленте», – отмечают в Минздраве. Работа по повышению зарплаты медработников продолжится.

Напомним, ранее в ведомстве заявляли о том, что намерены оптимизировать количество выплат до 12 (8 стимулирующих надбавок и 4 компенсирующие доплаты). Сейчас речь идет о 13.

С 2020 года тарифную ставку (36,4 рубля) заменят на базовую ставку (180 рублей), вместо 27-размерной единой тарифной сетки введут 18-разрядную. В новой тарифной сетке должности будут тарифицироваться по разрядам: для врачей с 7 по 11 разряд, для медработников среднего уровня – с 3 по 6 разряды.

В Минздраве пояснили, что зарплата бюджетных медработников будет складываться из оклада, стимулирующих выплат (надбавок, премий) и компенсирующих выплат (доплаты).

От чего будут зависеть размеры зарплат

По информации Минздрава, размер базовой ставки будет зависеть от прогноза основных параметров социально-экономического развития Беларуси. Надбавка за стаж – от длительности стажа работы в бюджетной сфере.

Так, за 5-летний стаж положена надбавка в 10%, за стаж от 5 до 10 лет – 15%, от 10 до 15 лет – 20%, от 15 лет и дольше – 30%. Итого формула вычисления размера надбавки будет выглядеть следующим образом: базовая ставка, умноженная на размер надбавки.

Премии будут начисляться из бюджетных средств в размере 5% от суммы оклада.

В числе надбавок:

Надбавка за работу по контракту

Доплата за ученую степень и звание

За сверхурочную работу (сюда входят праздники и выходные)

За работу в опасных и вредных для здоровья условиях труда.

Кроме того, полагаются выплаты на оздоровление при уходе в очередной отпуск (0,5 размера оклада) и материальная помощь в размере 0,3 среднемесячной суммы окладов.