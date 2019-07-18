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Правительство Беларуси утвердило порядок взаимодействия госорганов при импорте нефтепродуктов из РФ

19.07.2019 10:17 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси утвердило положение о взаимодействии госорганов и других организаций при подготовке документов для обеспечения вывоза нефтепродуктов из Российской Федерации. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 18 июля 2019 года №471, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Положение в соответствии с межправсоглашением Беларуси и РФ о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов определяет порядок взаимодействия государственных органов и других организаций при подготовке индикативных балансов добычи, потребления, поставки, импорта и экспорта нефтепродуктов, протокола согласования вывоза товаров из РФ в Беларусь. Прописано также взаимодействие при подготовке списка субъектов предпринимательской деятельности - получателей этих товаров в Беларуси.

В частности, субъектам хозяйствования заявки о потребности в российских нефтепродуктах необходимо представлять по установленной правительством форме.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31 декабря 2024 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси утвердило положение о взаимодействии госорганов и других организаций при подготовке документов для...
 
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