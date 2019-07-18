Место тихое, и самое главное - нет рядом электрички.

- Бомжи сюда не доходят. Главная проблема дач по ходу электричек - это бомжи, которые вскрывают дома, селятся там зимой, выносят ценное. А тут надо потратиться на маршрутку, чтобы доехать до трассы, и знать, где из нее выйти, а потом куда идти, ведь до трассы полтора километра.

Зато маршрутки из города, по словам местных, ходят чуть ли не каждые полчаса. Еще одно удобство анонсировано на домике сторожа - два раза в неделю приезжает автолавка.