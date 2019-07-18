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Не Франция, но бомжи не доезжают, есть грибы и вода. Мы нашли под Минском СТ "Лувр" и узнали, что там продается

19.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На садовое товарищество "Лувр" мы наткнулись случайно - рассматривали карту и тут вот оно: такое французское, шикарное название. Участков, нарезанных прямо в лесу. И рядом, за зеленым массивом, маленькое садовое товарищество с отечественным и незатейливым названием "Березка-1998". Новый проект "Купить дачу под Минском" мы открываем именно этими объектами. Как живется дачникам в лесу и влияет ли название на комфорт - в нашем репортаже.

Не Франция, но бомжи не доезжают, есть грибы и вода. Мы нашли под Минском СТ "Лувр" и узнали, что там продается

"Вода с перебоями, но два раза в неделю приезжает автолавка"

За Юзуфово, в 20 минутах езды от Минска - никак не обозначенный поворот к "Лувру". Полтора километра по истонченному асфальту, мимо полей, потом по лесу - и въезд в садовое товарищество. На въезде - домик сторожей со стендом, который посвящен жизни товарищества. Под стендом пара маленьких двортерьеров, которые добросовестно, но вежливо - негромко и недолго - облаивают незнакомцев.

Не Франция, но бомжи не доезжают, есть грибы и вода. Мы нашли под Минском СТ "Лувр" и узнали, что там продается
Не Франция, но бомжи не доезжают, есть грибы и вода. Мы нашли под Минском СТ "Лувр" и узнали, что там продается

Уже подъезжая к товариществу, поняли: дворцового блеска от "Лувра" ждать не стоит. Обычные старые дачи на пяти-шести сотках. Садовое товарищество обойти не составило труда - оно небольшое, хоть числится больше полутора сотен участков, огорожено по периметру.

Не Франция, но бомжи не доезжают, есть грибы и вода. Мы нашли под Минском СТ "Лувр" и узнали, что там продается
Не Франция, но бомжи не доезжают, есть грибы и вода. Мы нашли под Минском СТ "Лувр" и узнали, что там продается
Не Франция, но бомжи не доезжают, есть грибы и вода. Мы нашли под Минском СТ "Лувр" и узнали, что там продается
Не Франция, но бомжи не доезжают, есть грибы и вода. Мы нашли под Минском СТ "Лувр" и узнали, что там продается

Разговорились с человеком, купившим тут домик 15 лет назад. От него узнали, что сформировалось СТ еще в восьмидесятых, от какого-то предприятия. А кому в голову пришло название и почему - уже никто не помнит. Есть электричество и сезонная вода - с перебоями, как у всех СТ. Кому нужна вода постоянно - сделали скважины. Похоже, что есть газ.

Не Франция, но бомжи не доезжают, есть грибы и вода. Мы нашли под Минском СТ "Лувр" и узнали, что там продается

Место тихое, и самое главное - нет рядом электрички.

Бомжи сюда не доходят. Главная проблема дач по ходу электричек - это бомжи, которые вскрывают дома, селятся там зимой, выносят ценное. А тут надо потратиться на маршрутку, чтобы доехать до трассы, и знать, где из нее выйти, а потом куда идти, ведь до трассы полтора километра.

Зато маршрутки из города, по словам местных, ходят чуть ли не каждые полчаса. Еще одно удобство анонсировано на домике сторожа - два раза в неделю приезжает автолавка.

Не Франция, но бомжи не доезжают, есть грибы и вода. Мы нашли под Минском СТ "Лувр" и узнали, что там продается
Не Франция, но бомжи не доезжают, есть грибы и вода. Мы нашли под Минском СТ "Лувр" и узнали, что там продается
Не Франция, но бомжи не доезжают, есть грибы и вода. Мы нашли под Минском СТ "Лувр" и узнали, что там продается

В будний день летом на дачах тихо, но мы видели пенсионеров, которым отдали детей на лето, и несколько молодых пар. Так что выглядит дачный сектор вполне оживленным.

Плюс старых дач -  зрелая растительность. Тут, несмотря на крохотные участки в 5-6 соток, не очень хорошо видно соседей - большинство отгородились зарослями из малины, смородины, черноплодки. В Лувре есть грядки - но видно, что большинство владельцев не считают земледелие приоритетным. Достаточно лужаек, газонов, просто деревьев с покошенной травой под кронами.

По словам дачников, как минимум шесть участков продаются. Мы нашли три домика. Один - щитовой, выставлен за 15,5 тысячи долларов.

Не Франция, но бомжи не доезжают, есть грибы и вода. Мы нашли под Минском СТ "Лувр" и узнали, что там продается

Второй продается давно, поэтому цена его уже более адекватная реалиям рынка - 11 тысяч 600 долларов. Нет забора, но сам дом выглядит крепеньким и не требующим больших вложений.

Не Франция, но бомжи не доезжают, есть грибы и вода. Мы нашли под Минском СТ "Лувр" и узнали, что там продается
Не Франция, но бомжи не доезжают, есть грибы и вода. Мы нашли под Минском СТ "Лувр" и узнали, что там продается
Не Франция, но бомжи не доезжают, есть грибы и вода. Мы нашли под Минском СТ "Лувр" и узнали, что там продается

Третий - недавно реконструированный, с отличной площадкой для малышей, продается за 37 тысяч долларов. Правда, продавец не совсем правильно указал геолокацию - вместо Лувра приписал свои 7,3 сотки деревне Козеково.

Не Франция, но бомжи не доезжают, есть грибы и вода. Мы нашли под Минском СТ "Лувр" и узнали, что там продается

Но мы навскидку насчитали еще с пяток заброшеных участков и домов, которые, в теории, могут тоже продаваться - за сумму, которую в принципе кто-то готов дать.

По словам местных, несколько домов в Лувре жилые и зимой. Как-то договариваются, чтобы чистили дороги. В домиках печное отопление. Со своей скважиной и местной канализацией тут можно себе создать вполне городские условия.

"Березка-1998" - рай для грибников

К садовому товариществу "Березка-1998" от трассы ведет приличная грунтовка. Проезжаешь мимо горы, засеянной картошкой, немного по лесу - и вот старые покосившиеся ворота.

Не Франция, но бомжи не доезжают, есть грибы и вода. Мы нашли под Минском СТ "Лувр" и узнали, что там продается
Не Франция, но бомжи не доезжают, есть грибы и вода. Мы нашли под Минском СТ "Лувр" и узнали, что там продается
Не Франция, но бомжи не доезжают, есть грибы и вода. Мы нашли под Минском СТ "Лувр" и узнали, что там продается

Главный плюс "Березки" ощущается сразу - СТ маленькое, в старом лесу тишь стоит удивительная. Слышно, как поют птицы, шумит лес, жужжат насекомые. И никаких техногенных помех. В садовом товариществе тоже есть сезонная вода, вышка стоит на окраине. Участки крошечные, есть и меньше 5 соток.

Не Франция, но бомжи не доезжают, есть грибы и вода. Мы нашли под Минском СТ "Лувр" и узнали, что там продается
Не Франция, но бомжи не доезжают, есть грибы и вода. Мы нашли под Минском СТ "Лувр" и узнали, что там продается
Не Франция, но бомжи не доезжают, есть грибы и вода. Мы нашли под Минском СТ "Лувр" и узнали, что там продается

На стенде вывешены фамилии должников по взносам. Их немало. Возможно, потому что владельцы большинства дач - пенсионеры, которым сложно платить и членские.

Нашу версию подтверждает один мужчина - ему за пятьдесят, а участок получали еще его родители. Теперь, говорит, наследники вытягивают дома. Или продают. В продаже мы нашли три дома.

Самый недорогой вариант - двухэтажный кирпичный дом на 4,6 сотках предлагают за 10 тысяч долларов в эквиваленте. Он определенно потребует труда.

Не Франция, но бомжи не доезжают, есть грибы и вода. Мы нашли под Минском СТ "Лувр" и узнали, что там продается
Не Франция, но бомжи не доезжают, есть грибы и вода. Мы нашли под Минском СТ "Лувр" и узнали, что там продается

Ухоженная дачка из сруба на 5 сотках предлагается за 16 тысяч долларов. В день нашего приезда хозяева приезжали приводить ее в порядок - совсем уж заросла цветами.

Не Франция, но бомжи не доезжают, есть грибы и вода. Мы нашли под Минском СТ "Лувр" и узнали, что там продается

Современная дача с приличным санузлом, хорошей кухней, с облагороженным каркасным домом  выставлена за 35 тысяч долларов.

Не Франция, но бомжи не доезжают, есть грибы и вода. Мы нашли под Минском СТ "Лувр" и узнали, что там продается

Но если прогуляться по массиву, можно найти несколько запущенных дач - не исключено, что наследники были бы не против их продать. 

Местные что в Лувре, что в "Березке 1998", хвалят не только тишину, но и лес. Говорят, грибникам тут - рай. Главное, не заблудится, за "Березкой-1998" есть болото. Так что молодежь ходит в лес с полной зарядкой на телефоне и включенным геотрекером. А те, кто постарше, стараются просто ходить по знакомым местам.

Фото: Павел Садовский.

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Теги: Минск
 
 
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На садовое товарищество "Лувр" мы наткнулись случайно - рассматривали карту и тут вот оно: такое французское, шикарное название. Участков, нарезанных прямо в лесу. И...
 
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