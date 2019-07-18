С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года

Всего здесь будет 7 ситихаусов от 4 до 7 этажей. Две новостройки из них уже на стадии внешней отделки, «коробку» третьей вот-вот достроят. Не так давно начато строительство еще двух домов, по ним уже также выпущены жилищные облигации. Так, сейчас в продаже 5 ситихаусов разной степени строительства, цены на квартиры в новостройках – от $1360 за квадратный метр. Занятно, что квартиры в домах из сборного железобетона и монолитного каркаса стоят примерно одинаково. Треть жилья уже распродана, в домах высокой стадии строительства однокомнатных квартир почти не осталось.



На рендере отмечены строящиеся дома, квартиры в которых уже есть в продаже