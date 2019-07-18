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С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года

19.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Еще весной мы сравнивали рендеры малоэтажной застройки ЖК «Пирс» с реальными коттеджами, урбан-виллами и таунхаусами. Тогда застройщик сдал экзамен на отлично – необычные для Беларуси дома почти на 100% повторили картинки. Следующий этап – ситихаусы. До сих пор информации о них было немного, хотя два из семи многоквартирных домов уже на стадии внешней отделки. Realt.byвернулся в Ратомку, чтобы посмотреть, как изнутри выглядят квартиры с каминами и 5-метровыми потолками. 

С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года

Треть квартир в строящихся домах уже распродана

В 2020 году проект «Пирс» будет сдан полностью, но пока жители урбан-вилл и коттеджей обживаются «под шум молотков» – в активной фазе строительство многоквартирного жилья. Ситихаусы находятся ближе к трассе. Дома от 4 до 7 этажей выступают эдаким щитом от магистрали для жителей малоэтажной застройки. Близость трассы компенсируется нестандартными планировками, благоустройством, а также видом из окна. Из некоторых квартир открывается панорама на Заславское водохранилище, из других – на искусственный канал с шезлонгами и малоэтажный район в прибалтийском стиле.

С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года
С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года

Всего здесь будет 7 ситихаусов от 4 до 7 этажей. Две новостройки из них уже на стадии внешней отделки, «коробку» третьей вот-вот достроят. Не так давно начато строительство еще двух домов, по ним уже также выпущены жилищные облигации. Так, сейчас в продаже 5 ситихаусов разной степени строительства, цены на квартиры в новостройках – от $1360 за квадратный метр. Занятно, что квартиры в домах из сборного железобетона и монолитного каркаса стоят примерно одинаково. Треть жилья уже распродана, в домах высокой стадии строительства однокомнатных квартир почти не осталось.

С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года
На рендере отмечены строящиеся дома, квартиры в которых уже есть в продаже

В отличие от «Новой Боровой», дворы многоквартирных домов жилого комплекса «Пирс» будут открытыми. Представители «А-100 Девелопмент» пояснили, что для безопасности вполне достаточно того, что комплекс закрыт для посторонних (вокруг забор, на въезде – шлагбаум). В остальном все, как и в «Новой Боровой» – уличные тренажеры, детские площадки, места отдыха. Среди фишек «Пирса» – зоны барбекю. Похожие установлены в малоэтажной части застройки. Это дань загородному расположению комплекса. 


С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года

С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года

Фундамент дома №2.2 заложили недавно. Бренд-менеджер «А-100 Девелопмент» Сергей Янгибаев рассказал, что у 6-этажки будетрасширенное благоустройство.Кроме того, в доме появятся квартиры с новыми планировками – от 1 до 4 комнат, площадью от 41 до 124 кв.м. Большинство окон в доме – «французские», в больших квартирах по два санузла, у жителей первых этажей – открытые террасы.

С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года
С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года

Самая высокая степень готовности у ситихаусов №1.1 и №1.3 по генплану. №1.3 – монолитный дом, №1.1 – сборный железобетон. «Коробки» новостроек почти готовы, оба объекта на стадии внешней отделки – прямо сейчас стены штукатурятся, устанавливаются вентилируемые фасады.

С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года
С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года
С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года
С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года
С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года
С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года

Цветовые решения и фактуры уже угадываются. По проекту эти дома будут выглядеть так:

С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года
С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года

Среди «фишек» – камин и окно в ванной комнате

Несмотря на разницу в конструктивных решениях, все квартиры в новых домах продаются со свободными планировками. Во многом «А-100 Девелопмент» пошел проторенной тропой – в квартирах большие окна, витражное остекление балконов и лоджий, современные планировки, подъезды с панорамным остеклением. Помимо традиционных решений, конечно, здесь будут и нестандартные форматы жилья – мансардные и двухуровневые квартиры. Частично жилье сдается под чистовую отделку.

С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года
С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года
С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года
С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года
С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года
С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года

– Одна из «фишек» ситихаусов – квартиры с каминами. Такого на рынке еще точно не было, – показывает на кирпичный дымоход Сергей Янгибаев. – К слову, их мы самостоятельно установим и подготовим к эксплуатации. Камин весьма сложный объект с точки зрения согласований и установки, поэтому все эти вопросы застройщик закроет самостоятельно.

С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года

Среди особенностей новых домов можно отметить и окна в ванной комнате. Это интересный архитектурный ход, который почему-то не пользуется популярностью у белорусских застройщиков.

С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года

У многих квартир есть открытые террасы, самые эффектные из них – в двухэтажных апартаментах. Отсюда видны все окрестности. К слову, рядом с ситихаусами возводится детский сад. Его проект застройщик пока держит в секрете, но, скорее всего, архитектурно он будет напоминать дошкольные учреждения «Новой Боровой». Точно известно только то, что в дизайне отразится морская тематика. Строится детский сад параллельно с жильем, на сегодня «коробка» выросла уже до второго этажа. Сдать его планируют в составе комплекса в 2020 году.

С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года
С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года
С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года
С камином, террасой и окном в ванной. Как выглядят квартиры в ситихаусах ЖК «Пирс», которые сдадут до конца года
 
 
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Еще весной мы сравнивали рендеры малоэтажной застройки ЖК «Пирс» с реальными коттеджами, урбан-виллами и таунхаусами. Тогда застройщик сдал экзамен на отлично –...
 
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