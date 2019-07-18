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МИД России: говорить о компенсации для Минска по налоговому маневру некорректно
19.07.2019 10:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Речь может идти о возможном содействии Беларуси в смягчении последствий при его введении, заявил в интервью
«Налоговый маневр» — это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было «компенсации». Речь о возможном содействии Беларуси в смягчении последствий проводимого в России «налогового маневра». Данный вопрос — в проработке, он будет решен комплексно. В этой связи давать какие-либо оценки сейчас преждевременно", — сказал Карасин.
Напомним, Минск предлагает Москве компенсировать потери в связи с проведением в РФ налогового маневра, который приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Беларусь оценивает свои потери в 2019 году на уровне 383 млн долларов при цене барреля нефти 70 долларов за баррель. В течение шести лет глобальные потери для Беларуси составят порядка
Тема налогового маневра активно обсуждалась в конце прошлого года. Тогда Лукашенко
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«Речь о возможном содействии Беларуси в смягчении последствий проводимого в России "налогового маневра". Данный вопрос - в проработке, он будет решен комплексно. В...
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