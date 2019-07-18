МИД России: говорить о компенсации для Минска по налоговому маневру некорректно

Источник материала: Tut.by

Речь может идти о возможном содействии Беларуси в смягчении последствий при его введении, заявил в интервью РИА «Новости» замглавы МИД России Григорий Карасин.



Григорий Карасин. Фото: пресс-служба МИД России

«Налоговый маневр» — это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было «компенсации». Речь о возможном содействии Беларуси в смягчении последствий проводимого в России «налогового маневра». Данный вопрос — в проработке, он будет решен комплексно. В этой связи давать какие-либо оценки сейчас преждевременно", — сказал Карасин.

Напомним, Минск предлагает Москве компенсировать потери в связи с проведением в РФ налогового маневра, который приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Беларусь оценивает свои потери в 2019 году на уровне 383 млн долларов при цене барреля нефти 70 долларов за баррель. В течение шести лет глобальные потери для Беларуси составят порядка 10,8 млрд долларов .

Тема налогового маневра активно обсуждалась в конце прошлого года. Тогда Лукашенко заявил , что Россия обещала компенсировать потери от налогового маневра, а правительство РФ сообщило , что договоренностей с Минском о компенсации не было. Предполагалось, что эту тему могут обсудить на встрече президента Беларуси и России на Форуме регионов в Санкт-Петербурге, но никаких заявлений по этому вопросу не было .