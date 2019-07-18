Правительство Беларуси предлагает Всемирному банку согласовать дорожную карту реформ в сентябре

Источник материала: БелТА

Александр Турчин

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси предлагает Всемирному банку завершить согласование дорожной карты реформ в сентябре 2019 года. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин сегодня на встрече с представителями Всемирного банка во главе с региональным директором ВБ по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен, передает корреспондент БЕЛТА.

"На мой взгляд, по нашей дорожной карте повышения эффективности национальной экономики осталось не столь много разногласий. Предлагаю начинать работать по каждой странице дорожной карты, и если общие формулировки и решения понятны, чтобы все было согласовано. Есть предложение, чтобы в сентябре текущего года мы эту работу завершили", - отметил Александр Турчин.

У первого вице-премьера 18 июля состоялось очередное обсуждение всех аспектов дорожной карты. "В принципе практически по всем вопросам, мы считаем, общие решения найдены", - сказал он.

"Если останутся какие-то вопросы, по которым мы не найдем компромисса, - но, на мой взгляд, таких вопросов у нас быть не должно - мы их оставим для решения на самом высоком уровне", - добавил Александр Турчин.

Сату Кахконен в свою очередь отметила, что рада возможности провести встречу и обсудить в правительстве подготовку документа. По ее оценке, осталось не так много вопросов, которые бы вызывали несогласие между сторонами, но это важные моменты, их нужно обсудить.

Как сообщалась, правительство и Всемирный банк начали работать над дорожной картой реформ в январе 2019 года. Ранее в интервью БЕЛТА глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер пояснял, что при подготовке документа поддержка банка будет охватывать пять основных направлений: государственные расходы, энергетическая отрасль, государственные предприятия, финансовый сектор, система социальной защиты и обеспечения.-0-

Фото Оксаны Манчук