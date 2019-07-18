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Минтранс разрабатывает генеральную схему развития придорожного сервиса до 2025 года

19.07.2019 12:37 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Минтранс разрабатывает генеральную схему развития придорожного сервиса до 2025 года
Кафе на заправке. Фото из архива

19 июля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций разрабатывает генеральную схему развития придорожного сервиса до 2025 года. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Минтранса Сергей Леончик, передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральная схема содержит как существующие и строящиеся объекты, так и проектируемые, а также предлагаемые инвесторам для нового строительства. В настоящее время действует схема до 2020 года. "Мы будем разрабатывать генеральную схему до 2025 года, - сказал представитель министерства. - Мы собрали все предложения инвесторов, облисполкомов".

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 июля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций разрабатывает генеральную схему развития придорожного сервиса до 2025 года. Об этом...
 
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