Минтранс разрабатывает генеральную схему развития придорожного сервиса до 2025 года

Источник материала: БелТА

Кафе на заправке. Фото из архива

19 июля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций разрабатывает генеральную схему развития придорожного сервиса до 2025 года. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Минтранса Сергей Леончик, передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральная схема содержит как существующие и строящиеся объекты, так и проектируемые, а также предлагаемые инвесторам для нового строительства. В настоящее время действует схема до 2020 года. "Мы будем разрабатывать генеральную схему до 2025 года, - сказал представитель министерства. - Мы собрали все предложения инвесторов, облисполкомов".

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