Россия отказывается компенсировать Беларуси «налоговый маневр», но готова его смягчить

«Налоговый маневр» - это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было "компенсации" для Минска, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

«Речь о возможном содействии Беларуси в смягчении последствий проводимого в России "налогового маневра". Данный вопрос – в проработке», - заявил Карасин.

Решение по этому вопросу будет комплексным, отметил российский чиновник. «В этой связи давать какие-либо оценки сейчас преждевременно», - цитирует замглавы МИД России РИА «Новости».

Потери белорусской стороны от российского налогового маневра могут превысить 14 млрд долларов , заявил посол Беларуси в РФ Владимир Семашко. По данным "Белнефтехима", Беларусь в январе-мае уже потеряла от налогового маневра 130 млн долларов.. Ранее белорусские власти оценивали потери нашей страны от налогового маневра в 300-500 млн долларов. При этом Александр Лукашенко называл эти потери несущественными, а поведение России, не желающей их компенсировать - нарушающим договоренности.

Высказался российский чиновник и о компенсации за «грязную» нефть. Работа по урегулированию ситуации с попаданием некондиционной нефти в магистральный нефтепровод "Дружба" продолжается, отметил Григорий Карасин.

Российскую сторону в переговорах координируют Минэнерго России и ПАО «Транснефть». «Вопрос о компенсации также находится в стадии рассмотрения, поэтому говорить о конкретных деталях пока преждевременно», - отметил представитель МИД РФ.

19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью : принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.