ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия отказывается компенсировать Беларуси «налоговый маневр», но готова его смягчить

19.07.2019 13:02 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

«Налоговый маневр» - это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было "компенсации" для Минска, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

«Речь о возможном содействии Беларуси в смягчении последствий проводимого в России "налогового маневра". Данный вопрос – в проработке», - заявил Карасин.

Решение по этому вопросу будет комплексным, отметил российский чиновник. «В этой связи давать какие-либо оценки сейчас преждевременно», - цитирует замглавы МИД России РИА «Новости».

Потери белорусской стороны от российского налогового маневра могут превысить 14 млрд долларов, заявил посол Беларуси в РФ Владимир Семашко. По данным "Белнефтехима", Беларусь в январе-мае уже потеряла от налогового маневра 130 млн долларов.. Ранее белорусские власти оценивали потери нашей страны от налогового маневра в 300-500 млн долларов. При этом Александр Лукашенко называл эти потери несущественными, а поведение России, не желающей их компенсировать - нарушающим договоренности.

Высказался российский чиновник и о компенсации за «грязную» нефть. Работа по урегулированию ситуации с попаданием некондиционной нефти в магистральный нефтепровод "Дружба" продолжается, отметил Григорий Карасин.

Российскую сторону в переговорах координируют Минэнерго России и ПАО «Транснефть». «Вопрос о компенсации также находится в стадии рассмотрения, поэтому говорить о конкретных деталях пока преждевременно», - отметил представитель МИД РФ.

19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью: принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.

Размер компенсаций за грязную нефть станет известен только в конце 2019 года. Мозырский НПЗ заявил, что в апреле «Роснефть» поставила 443 тысяч тонн нефти на сумму $185 млн. Но из них 370 тысяч тонн были некачественными, стоимость их белорусская сторона считает нулевой, в результате чего образовалась переплата в $155 млн.

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Налоговый маневр» - это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было "компенсации" для Минска, заявил замглавы МИД РФ Григорий...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Правительство Беларуси предлагает Всемирному банку согласовать дорожную карту реформ в сентябре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика