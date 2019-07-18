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Россия отказывается компенсировать Беларуси «налоговый маневр», но готова его смягчить
19.07.2019 13:02 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
«Налоговый маневр» - это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было "компенсации" для Минска, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
«Речь о возможном содействии Беларуси в смягчении последствий проводимого в России "налогового маневра". Данный вопрос – в проработке», - заявил Карасин.
Решение по этому вопросу будет комплексным, отметил российский чиновник. «В этой связи давать какие-либо оценки сейчас преждевременно», -
Потери белорусской стороны от российского налогового маневра
Высказался российский чиновник и о компенсации за «грязную» нефть. Работа по урегулированию ситуации с попаданием некондиционной нефти в магистральный нефтепровод "Дружба" продолжается, отметил Григорий Карасин.
Российскую сторону в переговорах координируют Минэнерго России и ПАО «Транснефть». «Вопрос о компенсации также находится в стадии рассмотрения, поэтому говорить о конкретных деталях пока преждевременно», - отметил представитель МИД РФ.
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«Налоговый маневр» - это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было "компенсации" для Минска, заявил замглавы МИД РФ Григорий...
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