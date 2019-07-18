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Представители российского бизнеса предлагают внести изменения в техрегламенты ЕАЭС по молочным продуктам

19.07.2019 13:28 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Представители российского бизнеса предлагают внести изменения в техрегламенты ЕАЭС по молочным продуктам
Фото из архива

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители крупного российского бизнеса предлагают внести изменения в технические регламенты ЕАЭС по молочным и молокосодержащим продуктам, сообщил сегодня журналистам генеральный директор Национального союза производителей молока "Союзмолоко" (Россия) Артем Белов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время молокосодержащие (с заменителями молочного жира) и молочные продукты отнесены в один технический регламент - №33. Предложение, с которым мы выступили, связано с необходимостью четко разделить продукты, которые сделаны исключительно из молока, и продукты с заменителями молочного жира. Причем вторых продуктов две категории: более 50% замены и менее 50%. Наша стратегия заключается в том, чтобы объединить эти продукты в одну группу, внести их в техрегламент №21 и сформировать наименования этих продуктов в рамках техрегламента №22. Таким образом мы решим задачу, связанную с четким позиционированием двух разных групп продуктов на рынке. Важно, чтобы потребитель понимал разницу между молочными и молокосодержащими продуктами. По наименованию и расположению на полке он будет знать, что это разные продукты", - сказал Артем Белов.

По мнению представителей российского бизнеса, такие меры будут стимулировать спрос на традиционную молочную продукцию. "Категория продуктов, содержащих более 50% заменителей молочного жира, в настоящий момент вообще не урегулирована. Эту проблему тоже нужно решить", - отметил гендиректор "Союзмолока".

Предложение российского бизнеса по внесению изменений в техрегламенты будет обсуждаться в ЕАЭС. Планируется создать рабочую группу для рассмотрения данного вопроса.

Российская делегация приехала в Беларусь для обсуждения вопросов технического регулирования производства молока и молочной продукции, соблюдения торговых балансов и взаимных поставок, экономической эффективности производства и переработки молока. Сегодня состоялась встреча в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. В программе визита в том числе посещение белорусских предприятий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители крупного российского бизнеса предлагают внести изменения в технические регламенты ЕАЭС по молочным и молокосодержащим...
 
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