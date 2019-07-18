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Белорусская таможня в I полугодии пополнила бюджет на Br4,3 млрд
19.07.2019 13:54 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня в I полугодии текущего года пополнила бюджет на Br4,3 млрд, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Прогнозные показатели по наполнению доходной части республиканского бюджета, доведенные Государственному таможенному комитету на первое полугодие, выполнены на 100,3%.
По состоянию на 1 июля сумма платежей, контролируемых ГТК, составила Br4,3 млрд, или $2 млрд в эквиваленте.-0-
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19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня в I полугодии текущего года пополнила бюджет на Br4,3 млрд, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете. ...
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