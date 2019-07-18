ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусская таможня в I полугодии пополнила бюджет на Br4,3 млрд

19.07.2019 13:54 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня в I полугодии текущего года пополнила бюджет на Br4,3 млрд, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Прогнозные показатели по наполнению доходной части республиканского бюджета, доведенные Государственному таможенному комитету на первое полугодие, выполнены на 100,3%.

По состоянию на 1 июля сумма платежей, контролируемых ГТК, составила Br4,3 млрд, или $2 млрд в эквиваленте.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня в I полугодии текущего года пополнила бюджет на Br4,3 млрд, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете. ...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Представители российского бизнеса предлагают внести изменения в техрегламенты ЕАЭС по молочным продуктам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • легкие кожаные куртки мужские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика