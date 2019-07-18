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Украина расследует импорт спичек из Беларуси и России
19.07.2019 15:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития Украины начала антидемпинговое расследование против импорта спичек из России и Беларуси.
Как
По данным министерства, общая импортная стоимость спичек из Беларуси и РФ превысила 3 млн долларов, а уровень демпинговой маржи — 22,5% и 65,4% соответственно.
«В период 2016-2018 годов объем импорта из России и Беларуси вырос в абсолютных показателях на 1,2%, доля такого импорта относительно потребления в Украине возросла на 9,4%, а относительно производства — на 3,4%», — говорится в сообщении.
Интересно, что недавно Украина
В Беларуси крупнейшими производителями спичек являются Борисовдрев и Пинскдрев.
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По данным министерства, общая импортная стоимость спичек из Беларуси и РФ превысила 3 млн долларов, а уровень демпинговой маржи - 22,5% и 65,4% соответственно.
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