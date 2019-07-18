Украина расследует импорт спичек из Беларуси и России

Источник материала: Tut.by

Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития Украины начала антидемпинговое расследование против импорта спичек из России и Беларуси.





Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, причиной этому стала жалоба одного из украинских производителей.

По данным министерства, общая импортная стоимость спичек из Беларуси и РФ превысила 3 млн долларов, а уровень демпинговой маржи — 22,5% и 65,4% соответственно.

«В период 2016-2018 годов объем импорта из России и Беларуси вырос в абсолютных показателях на 1,2%, доля такого импорта относительно потребления в Украине возросла на 9,4%, а относительно производства — на 3,4%», — говорится в сообщении.

Интересно, что недавно Украина запретила с 1 августа импорт из России спичек и ряда других товаров на сумму более чем 500 млн долларов.

В Беларуси крупнейшими производителями спичек являются Борисовдрев и Пинскдрев.