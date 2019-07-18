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Правительство готово согласовать «дорожную карту» реформ

19.07.2019 17:14 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Правительство Беларуси предложило Всемирному банку завершить согласование «дорожной карты» повышения эффективности национальной экономики в сентябре 2019 года.

«Дорожную карту» начали разрабатывать в начале этого года. Работала над ней межведомственная рабочая группа совместно со Всемирным банком.

«На мой взгляд, по нашей дорожной карте повышения эффективности национальной экономики осталось не столь много разногласий», - заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин сегодня на встрече с представителями Всемирного банка.

Он предложил «работать по каждой странице дорожной карты, и если общие формулировки и решения понятны, чтобы все было согласовано» и завершить работу в сентябре.

Турчин предложил те вопросы, по которым стороны не найдут компромисса, оставить «для решения на самом высоком уровне».

Подтвердила информацию о завершении процесса и региональный директор ВБ по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен. Но она подчеркнула, что оставшиеся вопросы — важные, и их нужно обсуждать, сообщает БелТА.

Согласовать дорожную карту планируется в сентябре, а дальнейшая подготовка к подписанию будет идти до конца года.

Ранее глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер пояснил, что при подготовке документа поддержка банка будет охватывать пять основных направлений: государственные расходы, энергетическая отрасль, государственные предприятия, финансовый сектор, система социальной защиты и обеспечения.

 
 
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Правительство Беларуси предложило Всемирному банку завершить согласование «дорожной карты» повышения эффективности национальной экономики в сентябре 2019 года.
 
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