ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полгода «плясок» вокруг углубленной интеграции. Лучшие цитаты президентов и правительства

19.07.2019 18:13 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вопрос «более углубленной интеграции» Беларуси и России до сих пор не закрыт. На днях в Санкт-Петербурге прошли очередные переговоры Лукашенко и Путина, на которых было решено поставить точку в этом вопросе к 20-летию подписания договора, то есть декабрю.


Фото: Reuters

Но уже сейчас можно сказать, что за полгода Москва «почти незаметно» привязала к вопросу интеграции цену на газ, кредиты и компенсацию за налоговый маневр. Пока президенты педалировали тему о неприкосновенности суверенитета, в основном Беларуси, участники рабочей группы с двух сторон вели заочный диалог на проблемные темы. TUT.BY собрал диалоги двух сторон, чтобы проследить как шла работа над «ревизией» Договора о Союзном государстве.

Интеграция в обмен на уступки по нефти

Вся история вокруг «более углубленной интеграции» с Россией завертелась 13 декабря 2018 года. Про Договор о создании Союзного государства на заседании союзного Совмина в Бресте вспомнил премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Более углубленная интеграция» в рамках договора стала условием, при котором Россия готова пойти на уступки по вопросу нефти и газа и компенсации по налоговому маневру.

Декабрь-2018

 

25 декабря 2018 года Лукашенко и Путин провели четырехчасовые переговоры. По результатам встречи заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов.

 

29 декабря 2018 года Лукашенко и Путин встретились в Москве.

 

Январь-2019

10 января Александр Лукашенко рассказал, что в конце декабря 2018 года обсуждал с Владимиром Путиным вопросы компенсации Беларуси в связи с налоговым маневром в России в нефтяной сфере.

 

Президент напомнил, что российская сторона резко остановила переговоры, не отказываясь от компенсации, но одновременно заявляя о необходимости углубления интеграционных процессов.

 

В тот же день распоряжением премьер-министра Беларуси Сергея Румаса создана рабочая группа по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции. Ее возглавил министр экономики Дмитрий Крутой.

А через несколько дней на российских телеканалах стали выходить сюжеты о Беларуси, в которых о рассказывали том, что Беларуси не будет без союзничества с Россией, что белорусские националисты нападают на людей «за то, что они русские», и что независимость Минску подарила советская власть.

Правительства двух стран тем временем продолжали заочно обсуждать дальнейшие шаги по интеграции.

Февраль

13 февраля состоялась встреча Лукашенко и Путина в Сочи.

 

Спустя полторы недели, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ, Владимир Путин еще раз высказался по поводу Союзного государства.

 

Март

 

Апрель

Посол Беларуси в России Владимир Семашко озвучил основные противоречия между странами — цены на газ после 2019 года, налоговый маневр, продвижение продовольственной продукции на российский рынок и трудности с поставками техники в Россию.

 

Пока рабочая группа «по углубленной интеграции» разрабатывала предложения, между Беларусью и Россией возникали другие спорные моменты. В апреле Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Беларуси. Александр Лукашенко назвал это санкциями и в сердцах заявил, что «добро, которое мы делаем для России, оно нам оборачивается постоянно злом».

 
 

Май

29 мая Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились дать правительствам поручения о проработке вопросов развития интеграции в рамках Союзного государства до 21 июня.

Июнь

 

Июль

Посол Беларуси в России Владимир Семашко напомнил, что Беларусь и Россия два года назад подписали протокол по ценообразованию на газ, по которому к концу 2018 года должны были выработать общую формулу, с тем чтобы выйти в перспективе на сопоставимые цены на газ для Беларуси и для потребителей Смоленской области России. Но это не сделано до сих пор.

 

А 18 июля Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Санкт-Петербурге.

 
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За полгода Москва «почти незаметно» привязала к вопросу интеграции цену на газ, кредиты и компенсацию за налоговый маневр. Пока президенты педалировали тему о...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Правительство готово согласовать «дорожную карту» реформ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • классические костюмы женские вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика