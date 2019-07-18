Полгода «плясок» вокруг углубленной интеграции. Лучшие цитаты президентов и правительства

Источник материала: Tut.by

Вопрос «более углубленной интеграции» Беларуси и России до сих пор не закрыт. На днях в Санкт-Петербурге прошли очередные переговоры Лукашенко и Путина, на которых было решено поставить точку в этом вопросе к 20-летию подписания договора, то есть декабрю.



Фото: Reuters

Но уже сейчас можно сказать, что за полгода Москва «почти незаметно» привязала к вопросу интеграции цену на газ, кредиты и компенсацию за налоговый маневр. Пока президенты педалировали тему о неприкосновенности суверенитета, в основном Беларуси, участники рабочей группы с двух сторон вели заочный диалог на проблемные темы. TUT.BY собрал диалоги двух сторон, чтобы проследить как шла работа над «ревизией» Договора о Союзном государстве.

Интеграция в обмен на уступки по нефти

Вся история вокруг «более углубленной интеграции» с Россией завертелась 13 декабря 2018 года. Про Договор о создании Союзного государства на заседании союзного Совмина в Бресте вспомнил премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Более углубленная интеграция» в рамках договора стала условием, при котором Россия готова пойти на уступки по вопросу нефти и газа и компенсации по налоговому маневру.

Декабрь-2018

25 декабря 2018 года Лукашенко и Путин провели четырехчасовые переговоры. По результатам встречи заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов.

29 декабря 2018 года Лукашенко и Путин встретились в Москве.

Январь-2019

10 января Александр Лукашенко рассказал, что в конце декабря 2018 года обсуждал с Владимиром Путиным вопросы компенсации Беларуси в связи с налоговым маневром в России в нефтяной сфере.

Президент напомнил, что российская сторона резко остановила переговоры, не отказываясь от компенсации, но одновременно заявляя о необходимости углубления интеграционных процессов.

В тот же день распоряжением премьер-министра Беларуси Сергея Румаса создана рабочая группа по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции. Ее возглавил министр экономики Дмитрий Крутой.

А через несколько дней на российских телеканалах стали выходить сюжеты о Беларуси, в которых о рассказывали том, что Беларуси не будет без союзничества с Россией, что белорусские националисты нападают на людей «за то, что они русские», и что независимость Минску подарила советская власть.

Правительства двух стран тем временем продолжали заочно обсуждать дальнейшие шаги по интеграции.

Февраль

13 февраля состоялась встреча Лукашенко и Путина в Сочи.

Спустя полторы недели, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ, Владимир Путин еще раз высказался по поводу Союзного государства.

Март

Апрель

Посол Беларуси в России Владимир Семашко озвучил основные противоречия между странами — цены на газ после 2019 года, налоговый маневр, продвижение продовольственной продукции на российский рынок и трудности с поставками техники в Россию.

Пока рабочая группа «по углубленной интеграции» разрабатывала предложения, между Беларусью и Россией возникали другие спорные моменты. В апреле Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Беларуси. Александр Лукашенко назвал это санкциями и в сердцах заявил, что «добро, которое мы делаем для России, оно нам оборачивается постоянно злом».

Май

29 мая Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились дать правительствам поручения о проработке вопросов развития интеграции в рамках Союзного государства до 21 июня.

Июнь

Июль

Посол Беларуси в России Владимир Семашко напомнил, что Беларусь и Россия два года назад подписали протокол по ценообразованию на газ, по которому к концу 2018 года должны были выработать общую формулу, с тем чтобы выйти в перспективе на сопоставимые цены на газ для Беларуси и для потребителей Смоленской области России. Но это не сделано до сих пор.

А 18 июля Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Санкт-Петербурге.