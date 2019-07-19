|
СБУ обвинила бывшего совладельца Оршанского авиаремонтного завода в финансировании ДНР
19.07.2019 20:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Одно из предприятий украинской группы «Мотор Сич» два года финансировало ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики. К такому выводу
«Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы компаний «Мотор Сич», которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации «ДНР», — говорится в сообщении ведомства.
Речь идет о предприятии Снежнянский машиностроительный завод, который расположен на территории ДНР. СБУ установила, что этот завод работал с предприятиями, расположенными в России, в Украине и на территории самопровозглашенной республики, а также отчислял налоги в центробанк ДНР.
С 2015 года Снежнянский машиностроительный завод в нарушение украинского законодательства заплатил в бюджет ДНР более 32 млн российских рублей.
«Заводом также осуществлялась передача на безвозмездной основе товарно-материальных ценностей для нужд так называемого Министерства доходов и сборов ДНР, через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков», — говорится в сообщении СБУ.
СБУ возбудили уголовное дело в отношении директора и начальника финансового отдела завода.
В «Мотор Сич» ничего не знают о налоговых платежах, которые поступали в ДНР, сообщил глава наблюдательного совета компании Анатолий Малыш,
«Нам ничего не известно о платежах, осуществляемых на территориях, неподконтрольных Украине. Мы никогда этого не делали», — заявил Малыш. Он также добавил, что ПАО «Мотор Сич» всегда платила налоги в казну Украины.
«Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также для промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Снежнянский машиностроительный завод специализируется на производстве лопаток и дисков газотурбинных двигателей. После 2014 года оказалось на территории ДНР.
Недавно Антимонопольный комитет Украины
На протяжении 6 лет «Мотор Сич» был акционером Оршанского авиаремонтного завода. Однако в 2018 году ОАРЗ вернулся под контроль белорусского государства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 2015 года Снежнянский машиностроительный завод в нарушение украинского законодательства заплатил в бюджет ДНР более 32 млн российских рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)