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«Рассчитываю на дальнейшее углубление диалога». Лукашенко поздравил нового главу Еврокомиссии

19.07.2019 21:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на должность председателя Европейской комиссии, сообщает пресс-служба главы государства.


Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

«Уверен, что ваши богатый профессиональный опыт и личные качества будут способствовать укреплению исторической роли Евросоюза по консолидации стран на основании общих ценностей, среди которых мир, независимость и устойчивое развитие», — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что рассчитывает «на дальнейшее углубление политического диалога и наполнение новым практическим содержанием двустороннего сотрудничества между Беларусью и ЕС в торговой, инвестиционной и гуманитарной отраслях».

Глава государства выразил надежду на возможность совместного обсуждения вопросов международной повестки дня, направленных на построение безопасного и уверенного будущего в Европе.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на должность председателя Европейской комиссии.
 
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