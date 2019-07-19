Уборка зерновых входит в массовую фазу

Источник материала: Ивьевский край

По данным на 16 июля, зерновые и зернобобовые культуры убраны с 128,4 тысячи гектаров - это 5,94% из запланированной площади. Пока что на жатве лидирует Брестская область, где уже убрано 15,3% (51,5 тысячи гектаров). Следом идут Гомельская область - убрано 12,8% площадей (42,5 тысячи гектаров), Гродненская - 4,11% (13,4 тысячи гектаров), Минская - 2,81% (14,1 тысячи гектаров), Могилевская - 1,99% (6,24 тысячи гектаров). Витебская область только приступает к уборке, поэтому пока отстает - 0,21% площадей (0,73 тысячи гектаров).

Всего по стране уже намолочено 398,7 тысячи тонн зерна при средней урожайности 31,1 ц/га.





Зачастившие в последние дни дожди стали существенной помехой для уборочных работ в районе. По состоянию на 19 июля обмолочено 293 га зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса), всего 25 от общих площадей. Намолочено 767 тонн зерна. Завершена уборка озимого ячменя, который убран со 173 га, намолочено 450 тонн зерна при урожайности 26 ц\га (76%).

В КСУПах "Юратишки" и "Агро-Липнишки" приступили к уборке озимой ржи, убран урожай с 28 и 12 га соответственно, процент уборки данной культуры по району составил 2%. Урожайность - 26,3 ц\га.

Убраны первые 24 га озимой пшеницы (1%), намолочено 60 тонн зерна при урожайности 25 ц\га. Убрано 56 из 3723 озимого тритикале (2%), намолочено 152 тонны зерна при урожайности 27,1 ц\га.





Убрано озимого рапса на зерно 1738 из 2010 га (86%), намолочено 3486 тонн семян при урожайности 20,1 ц\га. Самая высокая урожайность рапса в КСУП "Субботники" - 33,5 ц\га.

Продано маслосемян 1130 тонн, в том числе 567 тонн по госзаказу.

Произведена уборка соломы зерновых и зернобобовых на 60 из 177 га, в том числе запрессовано в рулоны на 11 га, собрано в валки на 105 га.

Произведено лущение стерни на 110 га (после озимого рапса).

Подкормлено 4808 из 4075 га кукурузы (118%) в том числе КАСом - 4708 га. Произведен подсев многолетних трав на 2592 из 2800 га (93%), в том числе бобовых и бобово-злаковых смесей - 2182 га, из них люцерны - 112 га.

Обработано картофеля - 83 га от вредителей и 614 га от болезней.

Работы по второму укосу трав выполнены на 34% от потребности, из 11360 га запланированных скошены 3856 га, 92% от скошенного (3548 га) убраны с поля. Лидерами кормозаготовок второго укоса являются КСУП "Юратишки" и филиал "Азот Агро", где объемы кормозаготовок составляют 43 и 41% скошенного к запланированному. В КСУП "Баума" процент второго укоса к заданному 16%, в КСУП "Агро-Липнишки" - 25%, в КСУП "Трабы" - 28%, все это ниже среднерайонного показателя в 34%.

Темп второго укоса за последний день составляет 183 га.

Скошено естественных луговых и пойменных угодий 240 га. Использовано зеленой массы на корм скоту (с выпасом и подкормкой) 32779 тонн, в том числе пастбищной зеленой массы - 11561 тонна.

В районе заготовлено 3533 из 9279 тонн сена (38%). Выше среднего показателя по району показатели у КСУП "Агро-Липнишки" (50%) и филиала "Азот Агро" (48%), хуже в заготовке сена обстоят дела в КСУПах "Трабы" и "Баума", где заготовлено сена 14 и 24% от потребности соответственно.

Заготовка сенажа по району составила 60% от потребности или 59588 тонн, темпы кормозаготовок сенажа за последний день составляют 310 тонн. С консервантом заготовлено сенажа 50143 тонны, 3246 тонн - в рулонах.

Заготовлено травяных кормов в стрейч-пленку 3246 тонн или 6121 штука (32%) из 10106 тонн запланированных. Самые высокие показателя в заготовке травяных кормов в стрейч-пленку у КСУП "Субботники" и филиала "Азот Агро", где заготовлено в стрейч-пленку 54 и 47% кормов соответственно. Только по 12 и 14% данного вида кормов заготовили в КСУПах "Трабы" и "Баума".

На условную голову скота в районе заготовлено 9,18 центнера кормовых единиц (в прошлом году к этому времени - 10,1 ц.к.ед.).. Самые высокие показатели у КСУПов "Баума" и "Агро-Липнишки", где заготовлено 12,9 и 11,2 ц.к.ед. соответственно (но даже у лидеров самый существенный минус к прошлому году - -3,3 и -2,5% соответственно), самые низкие - у КСУПов "Юратишки" и "Трабы" (6,2 и 9,3 ц.к.ед. соответственно).

Как уже сообщалось выше, самые высокие урожаи рапса получены в КСУП "Субботники", где урожайность данной культуры на треть выше среднерайонной.

Успешно на уборке рапса трудится комбайнер хозяйства Виталий Ромнович Ёдь, процесс уборки контролирует бригадир Вадим Зигмундович Струкель.

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.