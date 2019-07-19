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О развитии частного бизнеса и стимулировании деловой активности населения

20.07.2019 — Новости Экономики | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

О развитии частного бизнеса и стимулировании деловой активности населения

В рамках содействия самозанятости, а также развития предпринимательства речь пойдет о возможности осуществлять деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или путем создания юрлица – субъекта малого бизнеса, в т.ч. с помощью получения финансовой поддержки в виде субсидии безработным.

Госрегистрация и ликвидация субъектов хозяйствования рег-ламентируется Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 года №1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования». Госрегистрация юрлица производится по месту его нахождения, ИП – по месту жительства. Для госрегистрации крестьянского (фермерского) хозяйства необходима копия документа местного исполнительного и распорядительного органа о подтверждении возможности размещения крестьянского (фермерского) хозяйства и предполагаемом месте такого размещения. Ставка гос-пошлины за госрегистрацию: ИП – 0,5 БВ (12 руб. 75 коп.), коммерческой организации – 1 БВ (25 руб. 25 коп.), крестьянского (фермерского) хозяйства – 0,8 БВ (20 руб. 40 коп.). Освобождаются от уплаты госпошлины граждане: состоящие на учете в органах по труду, занятости и социальной защите; получающие в дневной форме получения образования общее среднее, специальное, профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование; получившие в дневной форме получения образования указанное образование в течение года после его получения.

Хорошим стартом для открытия собственного дела является предоставление субсидий безработным, если они в течение одного месяца со дня регистрации в качестве безработных не смогли трудоустроиться на подходящую работу. В организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности управление по труду, занятости и социальной защите Буда-Кошелевского райисполкома оказывает содействие безработным в виде субсидии за счет средств бюджета государственного внебюджетного Фонда соцзащиты населения Республики Беларусь. Финансовая поддержка предоставляется в размере 11-кратной величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, а в сельской местности – в размере 15-кратной величины (на сегодняшний день – 2464,22 руб. и 3360,30 руб. соответственно).

Субсидия предоставляется безработным, достигшим 18-летнего возраста, если они в течение одного месяца со дня регистрации в качестве безработных не смогли трудоустроиться или зарегистрировались в качестве безработных после прохождения обучающих курсов «Основы предпринимательской деятельности». Расходы, связанные с организацией обучения при прохождении обучающих курсов, несут органы по труду, занятости и социальной защите. Предоставленная безработному субсидия используется им на приобретение оборудования, инструментов, машин и механизмов, сырья, материалов, оплату услуг, а также на иные цели, связанные с организацией предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности. Безработным в случае, если с момента прекращения ими предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности прошло менее 12 месяцев, а также в случае, если они ранее получили субсидию, такая финансовая поддержка не оказывается. Консультации по вопросам порядка предоставления субсидий можно получить в отделе занятости управления по труду, занятости и соцзащите либо по телефону 7-74-19.

Кроме того, финансовую поддержку предоставляют ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «АСБ Беларусбанк». Для вновь зарегистрированных субъектов: ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает кредит на текущие виды деятельности «Микро – Бизнес Стар» и на цели инвестиционной деятельности «Микро – Бизнес Инвест Плюс»; ОАО «Белагропромбанк» – кредит на развитие малого бизнеса, микрокредиты. Также имеются разнообразные инструменты для финансирования действующих субъектов хозяйствования. Телефоны для справок: ЦБУ №307 ф-л №302 ОАО «АСБ Беларусбанк» – 2-44-87, РКЦ №15 ОАО «Белагропромбанк» – 7-79-48, 7-79-47.

Комитетом экономики Гомельского облисполкома проводится конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства для оказания государственной финансовой поддержки путем предоставления:

1) субсидии для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами (в белорусских рублях – в размере не более 0,5 ставки рефинансирования Нацбанка, в иностранной валюте – не более 0,5 ставки по кредиту);

2) субсидии для возмещения расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя (в размере, не превышающем 0,5 размера вознаграждения (дохода) лизингодателя).

Прием документов на участие в конкурсе осуществляет комитет экономики Гомельского обл-исполкома (г. Гомель, пр-т Ленина, 2, каб. 311) с 25 июля по 23 августа в рабочие дни с 8.30 до 17.30, телефоны для справок: 8 (0232) 33-10-94, 33-47-24.

С целью создания новых рабочих мест субъектам предпринимательской деятельности также выделяются земельные участки для строительства объектов торговли и общественного питания, придорожного сервиса, осуществления других работ и услуг. Информация о свободных земельных участках и порядке их выделения размещена на сайте райисполкома в разделе «Земельные участки». В отделе экономики, а также на сайте рай-исполкома в разделе «Экономика» вкладка «Имущественные отношения» имеется банк данных по неиспользуемым зданиям и помещениям, находящимся в районной коммунальной собственности, которые предлагаются субъектам малого бизнеса для приобретения, аренды или передачи в собственность под реализацию инвестиционного проекта.

Обращаем внимание действующих субъектов предпринимательской деятельности, что в районе создан Совет по развитию предпринимательства, заседания которого проводятся ежеквартально. О дате их проведения можно узнать на официальном сайте райисполкома (баннер «Совет по развитию предпринимательства»), а также из публикаций в районной газете. Вопросы, возникающие в процессе осуществления деятельности, субъекты малого и среднего бизнеса могут отправлять на электронную почту economik@buda-koshelevo.gov.by с пометкой «Для Совета по развитию предпринимательства». В 3-м квартале заседание Совета по развитию предпринимательства запланировано на 20 сентября. В течение квартала возможны внеплановые семинары-совещания и заседания по мере поступления вопросов.

По информации отдела экономики райисполкома подготовила Елена БЕЛКО

 
Теги: Гомель
 
 
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