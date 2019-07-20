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Белорусские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

21.07.2019 12:50 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Речицкий район /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии собрали первый миллион тонн зерна нового урожая. Об этом сообщил сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько на церемонии чествования первых в Гомельской области экипажей, намолотивших 1 тыс. т зерна, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил министр, по оперативным данным, полученным сегодня от областей, в стране намолочено уже свыше 1 млн т хлеба. "Все регионы включились в уборку. В южных, например, в Брестской области обмолочено более 30% площадей, хорошие темпы демонстрирует Гомельская область, - сказал он. - Первый миллион хлеба показывает, что темпы уже набраны, с каждым днем они должны наращиваться".

Сейчас, подчеркнул Анатолий Хотько, перед хлеборобами стоит задача убирать 5% площадей зернового клина в день, пока этому способствует и погода. Для уборки хлеба также привлечены силы с промышленных предприятий, подключаются активно к страде студенты профильных вузов.

Урожай в разрезе областей отличается, так как большое влияние оказали в этом году погодные условия. Например, аграрии Гомельского региона активно боролись с погодным фактором, вели пересев культур на месте погибших посевов, чтобы сохранить баланс по кормопроизводству и компенсировать недобор зерна.

По словам министра, сегодня в стране уже десятки экипажей комбайнеров преодолели рубеж в 1 тыс. т намолоченного урожая. "У нас сложилась добрая традиция чествовать передовиков жатвы, и она должна сохраняться", - убежден Анатолий Хотько. Он также считает, что достигнутые комбайнерами результаты - это итог работы и бригадиров, и агрономов, и других сельскохозяйственных служб.

Говоря о мерах поддержки хлеборобов, министр отметил, что разработаны положения оплаты труда, корректировки в которые вносят и области, и хозяйства. По его мнению, очень важна и моральная поддержка тех, кто работает на нивах.

Анатолий Хотько также обратил внимание, что в стране создан необходимый запас топлива для нынешней кампании, выделены кредитные линии по госзаказу и т.д. Важно на местах активизироваться, чтобы уборку урожая провести качественно и в оптимальные сроки, подчеркнул министр.-0-

 
 
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21 июля, Речицкий район /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии собрали первый миллион тонн зерна нового урожая. Об этом сообщил сегодня министр сельского хозяйства и...
 
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