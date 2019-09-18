Незаметный (наконец) герой. Что изменилось в жизни бизнеса за четыре года

Источник материала: Tut.by

На фоне разнонаправленных геополитических новостей всегда хочется окунуться в спокойные и приятные новости о том, как куется независимость страны, вернее, один из ее атрибутов. Белорусы, кажется, уже успели привыкнуть к монетам и все реже удивляются тому, что белорусский рубль может укрепляться, а золотовалютные резервы — расти. А ведь с момента, когда Национальный банк объявил о том, что у нас появится полноценная (понятного масштаба и с монетами) национальная валюта не прошло даже четырех лет. Когда в начале ноября 2015 г. я сетовал на то, что на новых банкнотах нет Новогрудского замка, сотрудники Нацбанка «утешали» меня, мол, не переживай — скоро на тысячной купюре нарисуем твой замок. Четыре года так и не приблизили меня к мечте, но зато дали повод написать совсем не типичный для белорусского экономиста текст.



Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ревальвация доверия

Мы регулярно проводим исследования малого и среднего бизнеса — после того, как он «официально» стал драйвером экономического роста в стране особенно интересно понимать его отношение к экономической политике. После тяжелого первого квартала 2015 года (апрель) в нашем опросе малых и средних предприятий мы просили бизнесменов оценить тогдашние действия Нацбанка «по стабилизации национальной валюты». В опросе 2019 года (июль-август) мы попросили оценить политику Нацбанка последних нескольких лет «по снижению инфляции и повышению доверия к национальной валюте». Картинка с изменением ситуации и варианты оценки этих мер — ниже.

Опрос 2015 г. Опрос 2019 г. Повышают предсказуемость ситуации на валютном рынке, способствуют повышению доверия к национальной валюте и в конечном итоге позволят взять под контроль инфляцию Повысили предсказуемость ситуации на валютном рынке, способствовали повышению доверия к национальной валюте и снижению инфляции Не решают никаких проблем, а лишь усугубляют ситуацию и ведут к углублению кризиса Не решили никаких проблем, а лишь усугубили ситуацию на денежном рынке Позволяют стабилизировать ситуацию в краткосрочном периоде, но не оказывают влияния на повышение доверия к национальной валюте Позволили стабилизировать ситуацию в краткосрочном периоде, но в будущем Нацбанк не сможет удержать контроль над инфляцией Могли бы сработать, если бы были подкреплены другими экономическими реформами Затрудняюсь ответить Затрудняюсь ответить





Первая новость опроса 2019 года в том, что почти треть опрошенных топ-менеджеров малых и средних предприятий не верят, что в долгосрочном периоде Нацбанк сможет удержать контроль над инфляцией, хотя и признают, что его политика позволила стабилизировать ситуацию «в краткосрочном периоде». Четыре года назад таких ответов было чуть больше 35%. Это — показатель (не)доверия к экономической политике в целом: бизнес допускает, что в краткосрочном периоде у Нацбанка может получится, но потом все вернется на круги своя. Удивляться тут нечему: четыре года умеренной инфляции — ничтожный срок по сравнению с двадцатью годами экспериментов с денежно-кредитной политикой.

Вторая новость опроса 2019 года — бизнесменов, которые считают политику Нацбанка вредной, оказалось всего 8,8% — меньше, чем в 2015 году (тогда таких было 12%). Подавляющее большинство из них — почти 90% — это малые предприятия с численностью занятых до 50 человек (в 2015 году среди тех, кто считал действия Нацбанка вредными для рынка, компаний такого размера было только чуть больше половины). Единственным заметным отличием таких компаний является то, что они более критично, чем остальные, оценивают бизнес-среду и существующие институты поддержки предпринимательства.

Основная новость опроса 2019 года — удвоение доли малых и средних предприятий, которые посчитали, что действия Нацбанка повысили доверие к национальной валюте и помогли взять под контроль инфляцию. В 2015 году таких было только 9,5%, в 2019 — уже 19,5%. И этот уровень доверия был достигнут на фоне нашего долгого опыта кризисов и постоянного потока новостей о негативных последствиях налогового маневра.

Незаметный Нацбанк

В наших опросах малых и средних предприятий мы просим бизнесменов отметить пять основных барьеров для развития бизнеса из закрытого списка (в списке 22 проблемы, он неизменный с 2015 года). И в апреле 2015 года в «топе» из пяти барьеров три были связаны с макроэкономикой: высокие процентные ставки (средняя ставка по новым кредитам юридическим лицам в белорусских рублях в апреле 2015 года составляла 37% годовых) — на первом месте в списке проблем, нестабильность национальной валюты (четвертое место) и валютное регулирование (пятое место). Уже в апреле 2016 года валютное регулирование вышло из топ-5, нестабильность национальной валюты попала на первое место (плавающий курс рубля был еще непривычен для рынка), а высокие процентные ставки (28,3% годовых) заняли третье место в списке основных барьеров.

В опросе 2017 года высокие процентные ставки (14,6% годовых) вышли на второе место, а нестабильность национальной валюты опустилась на пятое.

В 2018 году высокие процентные ставки (11% годовых) остались единственной макропроблемой в топ-пять (третье место). В опросе 2019 года эта проблема заняла уже пятое место. Тот факт, что макроэкономические проблемы перестали быть основной «головной болью» бизнеса, говорит о результатах его политики даже лучше прямых оценок. Хороший центральный банк — это незаметный центральный банк, и в этом смысле мы стали намного ближе к «цивилизованному миру».





Кредит (не) нужен

Самым радикальным изменением в отношениях между малым бизнесом и Нацбанком стала доступность кредитов. Вопросы об этом мы задаем с 2016 года. В апреле-мае 2016 года только 31% опрошенных бизнесменов обращались за кредитом за последние 12 месяцев, а получили кредит всего 70,5% из них — остальным отказали. Кредит не нужен — так ответили почти 45% опрошенных. Оставшиеся 24% не обращались за кредитом из-за высоких процентных ставок и/или сложностей с выполнением требований к залогу. Доступ к финансированию был серьезным барьером для развития бизнеса.

К 2019 году ситуация изменилась очень сильно. Во-первых, за кредитом обращались 49% опрошенных малых и средних предприятий, и 91,3% из них кредит получили. Во-вторых, кредит не нужен был почти такому же числу опрошенных бизнесменов — 42%. И только 9% опрошенных не обращались за кредитом из-за его дороговизны и/или сложностей с залогом. Это, пожалуй, главное свидетельство того, что макросреда становится такой, как должна быть в нормальной экономике: хотя до таких ставок как в развитых экономиках нам еще далеко, но мы по крайней мере встали на этот путь. И можно только догадываться, как далеко бы мы продвинулись, если бы действия Нацбанка были поддержаны более решительными реформами сектора государственных предприятий и основных рыночных институтов.





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