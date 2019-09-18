﻿ Лукашенко выделил из бюджета 43 млн рублей на достройку ферм. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко выделил из бюджета 43 млн рублей на достройку ферм

18.09.2019 09:55 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси распорядился выделить на завершение строительства и реконструкции молочно-товарных ферм более 43 млн рублей. Это следует из указа № 342 от 16 сентября.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Деньги будут предоставлены из остатков средств республиканского бюджета, которые образовались на 1 января этого года.

Средства выделяются в виде бюджетных кредитов областным бюджетам по ставке 3% годовых. Витебская область получит до 12,5 млн рублей, Могилевская — почти 10,5 млн, Брестская — 8,1 млн, Минская — 6,7 млн, Гродненская — 5,2 млн рублей.

Возвращать основной долг области начнут с первого квартала 2021 года, а платить проценты — с начала следующего года.

Всего будут профинансированы работы более чем на 50 объектах18 молочных холдингов (Бабушкина крынка, Савушкин продукт, Минский молочный завод №1, Молочный Мир и другие).

 
 
Ссылка на источник 138
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средства выделяются в виде бюджетных кредитов областным бюджетам по ставке 3% годовых.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Незаметный (наконец) герой. Что изменилось в жизни бизнеса за четыре года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • куртка аляска женская вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика