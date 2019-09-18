Лукашенко выделил из бюджета 43 млн рублей на достройку ферм

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси распорядился выделить на завершение строительства и реконструкции молочно-товарных ферм более 43 млн рублей. Это следует из указа № 342 от 16 сентября.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Деньги будут предоставлены из остатков средств республиканского бюджета, которые образовались на 1 января этого года.

Средства выделяются в виде бюджетных кредитов областным бюджетам по ставке 3% годовых. Витебская область получит до 12,5 млн рублей, Могилевская — почти 10,5 млн, Брестская — 8,1 млн, Минская — 6,7 млн, Гродненская — 5,2 млн рублей.

Возвращать основной долг области начнут с первого квартала 2021 года, а платить проценты — с начала следующего года.

Всего будут профинансированы работы более чем на 50 объектах18 молочных холдингов (Бабушкина крынка, Савушкин продукт, Минский молочный завод №1, Молочный Мир и другие).