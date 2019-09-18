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Крепкий государственник. Задержанному главе «Белфармпрома» нашли замену

18.09.2019 10:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новым генеральным директором управляющей компании холдинга «Белфармпром» назначен Сергей Казакевич. Об этом сообщает «Медицинский вестник».


Предыдущего руководители Валерия Шевчука задержали в марте этого года. Его подозревали в получении взятки.

Представляя нового руководителя, министр здравоохранения Владимир Караник отметил, что Сергей Казакевич — «государственник» с большим опытом управления и экономическим образованием, он человек извне, сможет свежим взглядом посмотреть на все структуры, связи и схемы.

— Надеюсь, что сложный период у холдинга закончился. Сейчас начнется интересный период. Потенциал у «Белфармпрома» большой, — сказал Владимир Караник, обращаясь к коллективу. — Только от вас зависит, будет ли холдинг чем-то формальным либо станет действительно мощной силой, которая, во-первых, обеспечит сферу здравоохранения качественными недорогими средствами и, во-вторых, начнет продвигать наши интересы на внешних рынках. Потому что сейчас вы как экипаж подводной лодки: либо всплывете, либо нет.

Глава ведомства акцентировал внимание на том, что сегодня перед холдингом стоят большие задачи, а значит, работать придется много. Отрасль ждут серьезные изменения.

— Основная задача фармацевтической промышленности — выпускать то, что нужно практическому здравоохранению, а не заставлять покупать то, что у вас получилось, — подчеркнул министр.

Новый глава «Белфармпрома» обратил внимание, что времени для раскачивания у коллектива нет. И сообщил, что до конца сентября каждая структурная организация холдинга отчитается о выполнении планов.

Казакевич родился в 1978 году в деревне Метявичи Солигорского района. В 1998-м окончил Белорусский государственный экономический университет, в 2011-м — Академию управления при президенте.

В Белорусском государственном концерне по производству и реализации фармацевтической и микробиологической продукции работал в 2000—2011 годах. Был начальником управления и помощником председателя. Затем 8 лет проработал в Совете Республики, где являлся помощником зампреда и начальником управления организационной и идеологической работы.

Летом 2017 года Александр Лукашенко подписал указ о ликвидации Департамента фармацевтической промышленности Минздрава. Вскоре вместо него был создан холдинг «Белфармпром». Основу нового предприятия составили сотрудники ликвидированного департамента. В хозяйственное ведение «Белфармпрому» передали госпакеты акций крупнейших фармпредприятий страны. Перед новым холдингом поставили задачу по увеличению доли белорусских лекарств на внутреннем рынке до 55%. А к 2022 году надо половину препаратов, производимых в Беларуси, поставлять на экспорт.

 
 
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Новый глава «Белфармпрома» обратил внимание, что времени для раскачивания у коллектива нет. И сообщил, что до конца сентября каждая структурная организация...
 
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