|
Белоруска построила квартиру в Питере и отсудила у застройщика $9 тыс.: «Деньги еще не получила, но суд выиграла»
18.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
8 лет белоруска Таня и сыктывкарец Витя живут и работают в Санкт-Петербурге. За это время супруги сменили комнату в коммуналке на съемную «однушку», но после рождения дочери поняли – нужно что-то свое. Так, несколько лет назад пара построила свою первую квартиру в одном из питерских комплексов. Ребята рассказали Realt.by о нюансах покупки
«За счет рефинансирования мы сократили срок ипотеки на 4 года»
Свою квартиру Витя и Таня построили в ипотеку, поэтому про кредиты и банковские программы знают многое. Из их рассказа мы поняли, что существенной разницы между
– Когда мы определились с выбором квартиры, встал вопрос: как покупать? Всей суммы, понятное дело, у нас не было, поэтому пришлось прибегнуть к ипотеке, – делится историей покупки квартиры Таня. – Как правило, в России застройщики сами предлагают клиентам ипотечные программы банков-партнеров, но это не значит, что ты не имеешь права воспользоваться услугами другого банка. Разница в условиях и процентах обычно минимальна, люди выбирают тот банк, где больше шансов получить ипотеку. Так поступили и мы, взяв ипотеку на 20 лет под 12% годовых – это был стандартный процент в 2015 году.
Однако со временем ребятам удалось рефинансировать ипотечную ставку на 2,25 процентных пункта, сократив срок договора на 4 года. До полной выплаты ипотеки квартира находится в собственности банка:
– Со старта ежемесячный платеж по ипотеке у нас составлял RUB18,7 тыс. [$280 по курсу на 2015 год]. Но позже процент удалось сократить до 9,75% с ежемесячными выплатами в RUB 16,7 тыс. [$257 по курсу на 2019 год]. Процедура стандартная – пишешь в банк заявление, где просишь пересмотреть ставку в связи с ситуацией на рынке и ипотечными условиями других банков. Чтобы не потерять клиента, банк идет на уступки. Так, за счет рефинансирования мы сократили срок ипотеки на квартиру на 4 года, – рассказала девушка.
Мало того, российское законодательство позволяет возвращать налоговый вычет, он может быть даже двойной: от стоимости жилья дороже RUB2 млн и уплаченных процентов за ипотеку. В случае Тани и Вити налоговый вычет составил около RUB600 тыс. [порядка $9,2 тыс.].
Суд против застройщика выиграли, но денег так и не увидели
«Однушка» в строящемся монолитном доме «LEGENDA на Яхтенной, 24» обошлась ребятам в 4 млн 200 тыс. российских рублей [порядка $65 тыс. за квартиру, или $2000 за «квадрат» на момент заключения договора]. По меркам Питера это чуть выше цен стандартного эконом-класса. За эти деньги пара получила квартиру площадью 32 «квадрата». В кухне-гостиной родители обустроили место для себя, спальня досталась ребенку.
К слову, из-за того, что застройщик нарушил сроки договора, пара смогла отсудить более $9 тыс., правда, получить эти деньги пока еще не удалось:
– Застройщик затянул ввод в эксплуатацию нашего дома на 8 месяцев. Все это время мы были вынуждены снимать жилье, что является дополнительной финансовой нагрузкой. Когда поняли, что договориться со строительной компанией не получится – пошли в суд. В итоге суд иск удовлетворил, обязав застройщика выплатить нам RUB600 тыс. неустойки. Однако вернуть деньги у застройщика очень сложно даже с решением суда. Договоры подряда составлены так, что крайних не найдешь. Мы обращались к юристам, рассматривали разные варианты, но пока безрезультатно.
Как выглядит «Новая Боровая» по-питерски
Что касается самого комплекса, то всем минчанам, а тем более жителям деревни Копище новостройка очень напомнит популярный квартал «Новая Боровая». В проектах много общего – закрытый двор без машин, современные детские площадки, зоны для отдыха и фитнеса, красивые подъезды [а в Питере парадные] и, конечно, обслуживающая компания, которая позволяет сохранить все это в первозданном виде. Из различий только этажность: для Питера дом в 9 этажей – это роскошь, стандарт – от 18.
– В первую очередь мы выбрали его из-за расположения. Здесь же неподалеку снимали жилье, а потому район хорошо знали до покупки, – рассказывает Таня. – В отличие от многих других питерских новостроек, здесь уже есть вся необходимая инфраструктура – школа, сад, магазины, поликлиники. Понравилось и то, что двор свободен от машин – уже с 5 лет дочка играет на площадке сама, и нам за нее не страшно. Нравится организация пространства – во дворе есть крытые зоны отдыха и детские площадки, что для питерского климата совсем не лишнее. Здорово и то, что до станции метро всего 2 километра. Пусть белорусам кажется, что это не слишком близко, но по питерским меркам - более чем нормально.
«LEGENDA на Яхтенной, 24» младший брат smart‐комплекса «LEGENDA на Оптиков, 34». Жилые комплексы похожи между собой и будто объединены в ансамбль. Вместе с тем у каждого своя территория, паркинг и охрана. К слову, охрана – одна из особенностей питерского жилья. Все дворы круглосуточно охраняются, что обеспечивает дополнительную безопасность жильцам.
С машиноместами в Питере беда похлеще, чем в Минске, но своего места на паркинге у Вити и Тани нет, после судебных дел найти компромисс с застройщиком по цене не получилось. Однако ребятам известно, что на сегодня в паркинге места уже не продаются, есть несколько резервных, но остальные давно куплены. Средняя цена машиноместа в жилых домах LEGENDA была в районе RUB700 тыс. [$10,7 тыс.]. Во дворе же организованы велопарковки, есть даже крытые – на случай дождя. Ими могут пользоваться все жители дома.
Обслуживание территории и коммунальные платежи
– «Легенда-комфорт» обслуживает все комплексы застройщика. В целом компания работает хорошо, никаких дополнительных сборов не проводит, вопросов особо не вызывает – во дворе всегда чисто, комплекс охраняется, обратиться с проблемой можно круглосуточно. Замечания у нас были только зимой и то условные – выпало много снега, и если внутри двора все убрали, то снаружи пройти было просто невозможно. Чисто технически это уже не их территория, а города, но по-человечески территорию вокруг тоже можно было бы почистить, – делится девушка. – В остальном – все отлично. У каждого из жильцов есть личный кабинет, где онлайн можно закрыть коммуналку, оплатить любую квитанцию, подать данные по воде. Там же можно вызвать сантехника или электрика, если что-то сломалось. Сроки починки зависят от сложности задачи, но, как правило, обслуживающая компания реагирует быстро.
Ежемесячно за услуги управляющей компании пара платит около $23-25. В эту стоимость входит охрана, обслуживание лифтов, уборка и обслуживание территории, подсветка комплекса и прочее. Отдельно оплачивается вода, отопление, интернет. Так, в зависимости от сезона полная стоимость услуг варьируется от $45 до $60.
– Если сравнить с коммуналкой на съемной квартире, то разница минимальна. В целом по Питеру везде такой ценник. Вообще, выбором квартиры мы очень довольны, живем здесь с января 2018 года и еще ни разу не пожалели, – подытожила Татьяна. – Даже с учетом конфликта с застройщиком.
Фото: Павел Садовский
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска построила квартиру в Питере и отсудила у застройщика $9 тыс.: «Деньги еще не получила, но суд выиграла»
8 лет белоруска Таня и сыктывкарец Витя живут и работают в Санкт-Петербурге. За это время супруги сменили комнату в коммуналке на съемную «однушку», но после...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)