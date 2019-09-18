Белоруска построила квартиру в Питере и отсудила у застройщика $9 тыс.: «Деньги еще не получила, но суд выиграла»

«За счет рефинансирования мы сократили срок ипотеки на 4 года»

Свою квартиру Витя и Таня построили в ипотеку, поэтому про кредиты и банковские программы знают многое. Из их рассказа мы поняли, что существенной разницы между кредитами на недвижимость в Беларуси и ипотечным кредитованием в России нет. И у нас, и в России деньги выдаются под процент после выполнения необходимых условий, среди которых, как правило, подтверждение определенного уровня заработной платы, полгода работы на одном месте и хорошая кредитная история. Этот пул требований есть у всех российских банков, в остальном встречаются расхождения. Именно они и становятся ключевым фактором при выборе той или иной ипотечной программы:

– Когда мы определились с выбором квартиры, встал вопрос: как покупать? Всей суммы, понятное дело, у нас не было, поэтому пришлось прибегнуть к ипотеке, – делится историей покупки квартиры Таня. – Как правило, в России застройщики сами предлагают клиентам ипотечные программы банков-партнеров, но это не значит, что ты не имеешь права воспользоваться услугами другого банка. Разница в условиях и процентах обычно минимальна, люди выбирают тот банк, где больше шансов получить ипотеку. Так поступили и мы, взяв ипотеку на 20 лет под 12% годовых – это был стандартный процент в 2015 году.