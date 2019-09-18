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Минфин Беларуси начал работу над единым Налоговым кодексом с Россией
18.09.2019 11:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство финансов наряду с другими госорганами начали подготовку проекта единого Налогового кодекса Союзного государства. Данную информацию TUT.BY подтвердили в пресс-службе Минфина.
— В рамках работы поручений правительства планируется создать комиссию из заинтересованных, в том числе и представителей бизнеса, — сообщили TUT.BY в Министерстве финансов.
На этой неделе газета «Коммерсантъ»
Кроме того, документ предполагает создание «единого регулятора» рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. При этом программа действий не описывает изменения в сфере обороны, госбезопасности, судебной и правоохранительной, образования, здравоохранения и науки. Как отмечает газета, к концу 2020 года планируется подготовить шаги по реализации программы на законодательных уровнях, а начать работу по большинству пунктов в объединенном режиме предполагается с 1 января 2021 года.
Официально «Программа действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства» пока не опубликована. Москва и Минск не комментировали по существу план интеграции.
Ранее сообщалось, что парафированную 6 сентября 2019 года премьерами программу интеграции президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин планировали подписать 8 декабря, в день 20-летия со дня подписания договора о создании Союзного государства. Как все сложится к тому времени, пока никто не берется предсказать.
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На начальном этапе создается рабочая группа, в которую войдут чиновники, эксперты и представители бизнес-ассоциаций.
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