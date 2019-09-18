﻿ Минфин Беларуси начал работу над единым Налоговым кодексом с Россией. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минфин Беларуси начал работу над единым Налоговым кодексом с Россией

18.09.2019 11:03 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Министерство финансов наряду с другими госорганами начали подготовку проекта единого Налогового кодекса Союзного государства. Данную информацию TUT.BY подтвердили в пресс-службе Минфина.

— В рамках работы поручений правительства планируется создать комиссию из заинтересованных, в том числе и представителей бизнеса, — сообщили TUT.BY в Министерстве финансов.

На этой неделе газета «Коммерсантъ» опубликовала статью о «Программе действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства». Согласно плана интеграции, Россия и Беларусь готовятся создать единый Налоговый кодекс и единый Гражданский кодекс, а также ввести единый внешнеторговый режим, унифицированный учет собственности и почти объединенный банковский надзор — планируется сохранить два центральных банка.

Кроме того, документ предполагает создание «единого регулятора» рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. При этом программа действий не описывает изменения в сфере обороны, госбезопасности, судебной и правоохранительной, образования, здравоохранения и науки. Как отмечает газета, к концу 2020 года планируется подготовить шаги по реализации программы на законодательных уровнях, а начать работу по большинству пунктов в объединенном режиме предполагается с 1 января 2021 года.

Официально «Программа действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства» пока не опубликована. Москва и Минск не комментировали по существу план интеграции.

Ранее сообщалось, что парафированную 6 сентября 2019 года премьерами программу интеграции президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин планировали подписать 8 декабря, в день 20-летия со дня подписания договора о создании Союзного государства. Как все сложится к тому времени, пока никто не берется предсказать.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 116
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На начальном этапе создается рабочая группа, в которую войдут чиновники, эксперты и представители бизнес-ассоциаций.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Крепкий государственник. Задержанному главе «Белфармпрома» нашли замену
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика