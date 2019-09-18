Минфин Беларуси начал работу над единым Налоговым кодексом с Россией

Источник материала: Tut.by

Министерство финансов наряду с другими госорганами начали подготовку проекта единого Налогового кодекса Союзного государства. Данную информацию TUT.BY подтвердили в пресс-службе Минфина.

— В рамках работы поручений правительства планируется создать комиссию из заинтересованных, в том числе и представителей бизнеса, — сообщили TUT.BY в Министерстве финансов.

На этой неделе газета «Коммерсантъ» опубликовала статью о «Программе действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства». Согласно плана интеграции, Россия и Беларусь готовятся создать единый Налоговый кодекс и единый Гражданский кодекс, а также ввести единый внешнеторговый режим, унифицированный учет собственности и почти объединенный банковский надзор — планируется сохранить два центральных банка.

Кроме того, документ предполагает создание «единого регулятора» рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. При этом программа действий не описывает изменения в сфере обороны, госбезопасности, судебной и правоохранительной, образования, здравоохранения и науки. Как отмечает газета, к концу 2020 года планируется подготовить шаги по реализации программы на законодательных уровнях, а начать работу по большинству пунктов в объединенном режиме предполагается с 1 января 2021 года.

Официально «Программа действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства» пока не опубликована. Москва и Минск не комментировали по существу план интеграции.

Ранее сообщалось, что парафированную 6 сентября 2019 года премьерами программу интеграции президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин планировали подписать 8 декабря, в день 20-летия со дня подписания договора о создании Союзного государства. Как все сложится к тому времени, пока никто не берется предсказать.