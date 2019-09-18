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МАРТ потребовал, чтобы в магазинах были бумажные пакеты

18.09.2019 11:36 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В перечень товаров белорусских магазинов включены, в том числе, бумажные пакеты, одноразовая посуда и столовые приборы из бумаги.

Такие изменения содержатся в постановлении МАРТ № 72 от 2 сентября 2019 года.

Они касаются магазинов, супермаркетов площадью от 200 кв.м, а также заправок, придорожных павильонов. Вместе с требованием наличия бумажных изделий такого плана ведомство сократило практически в два раза минимальное количество пластиковых пакетов и посуды.

В супермаркетах площадью от 800 кв.м должно быть не менее двух видов бумажной упаковки, как и в не продовольственных магазинах площадью до 499 кв.м.

Для непродовольственных магазинов площадью от 100 квадратных метров также урезали минимальное число полиэтиленовых пакетов, которые обязательно должны быть в наличии. К примеру, для магазинов в 500−799 «квадратов» - с 3 до 2 наименований.

По одному наименованию бумажных пакетов и посуды должно быть в киосках и магазинах на автозаправках, неспециализированных магазинах, автолавках.

Решение принято с целью поэтапного перехода от использования полиэтиленовой упаковки к экологически безопасным материалам.

Напомним, в Беларуси в 2019 году власти приняли директиву № 7 о поэтапном снижении количества полиэтиленовой упаковки и замещении ее упаковкой безопасной, в том числе из стекла и бумаги.

 
 
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В перечень товаров белорусских магазинов включены, в том числе, бумажные пакеты, одноразовая посуда и столовые приборы из бумаги.
 
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