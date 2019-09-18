ЦИК: Делать селфи или снимать бюллетень во время выборов можно только с согласия председателя участка

Источник материала: Tut.by

Кандидат в депутаты Илья Добротвор обратился к ЦИК Беларуси за разъяснениями, можно ли делать селфи на избирательном участке. В ответе за подписью главы Центральной избирательной комиссии Лидии Ермошиной говорится, что съемка возможна только с предварительного разрешения председателя участковой комиссии. Об этом член движения «За Свободу» сообщил на сайте объединения.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Только с предварительного разрешения

В своем обращении в ЦИК, Добротвор сформулировал три вопроса:

Имеет ли избиратель право фотографировать себя, во время посещения избирательного участка?

Имеет ли избиратель право фотографировать выданный ему бюллетень?

Имеет ли избиратель право фотографировать членов своей семьи во время посещения избирательного участка?



Фото: Движение "За Свободу"

— Такие вопросы избирательным законодательством не урегулированы […]. Обеспечение порядка в помещении для голосования возложено на председателя участковой комиссии, а его распоряжения, отданные в пределах компетенции, обязательны для исполнения всеми присутствующими в помещении для голосования […]. С учетом изложенного считаем, что в подобных ситуациях съемка возможна только с предварительного разрешения председателя участковой комиссии, — говорится в ответе ЦИК.

При этом Лидия Ермошина отметила, что «в ряде стран (Великобритании, Германии, Литве, Канаде, ЮАР) фото- и видеосъемка в помещении для голосования не разрешаются».

И в самом деле в других странах так?

На последних президентских выборах в Литве, прошедших в мае этого года, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Литвы признала неправомерным фото и видеосъемку в кабинках для голосования. Поводом для вынесения предупреждения стало большое количество фото граждан республики с бюллетенями на избирательных участках в дни досрочного голосования. В ЦИК заявили, что такие публикации в соцсетях могут повлиять на неопределившихся граждан, особенно в день основного голосования, когда любая агитация запрещена. Фото- и видеосъемка на избирательных участках во время голосования считалась нарушением общественного порядка, за что была предусмотрена административная ответственность.

Аналогичные меры были приняты и во время выборов президента Украины весной этого года. Избиратель не имел право делать селфи, фотографировать или снимать в кабинке для голосования свой бюллетень, а также показывать его кому-либо на участке. Это являлось нарушением тайны голосования, что по украинскому законодательству является уголовным преступлением, за которое было предусмотрено до трех лет лишения свободы.

Отметим, что упоминаний о привлечении к ответственности за нарушение правил фотосъемки во время выборов в Литве и Украине нам найти не удалось.