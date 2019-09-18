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ЦИК: Делать селфи или снимать бюллетень во время выборов можно только с согласия председателя участка

18.09.2019 11:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кандидат в депутаты Илья Добротвор обратился к ЦИК Беларуси за разъяснениями, можно ли делать селфи на избирательном участке. В ответе за подписью главы Центральной избирательной комиссии Лидии Ермошиной говорится, что съемка возможна только с предварительного разрешения председателя участковой комиссии. Об этом член движения «За Свободу» сообщил на сайте объединения.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Только с предварительного разрешения

В своем обращении в ЦИК, Добротвор сформулировал три вопроса:

  • Имеет ли избиратель право фотографировать себя, во время посещения избирательного участка?
  • Имеет ли избиратель право фотографировать выданный ему бюллетень?
  • Имеет ли избиратель право фотографировать членов своей семьи во время посещения избирательного участка?

Фото: Движение "За Свободу"

— Такие вопросы избирательным законодательством не урегулированы […]. Обеспечение порядка в помещении для голосования возложено на председателя участковой комиссии, а его распоряжения, отданные в пределах компетенции, обязательны для исполнения всеми присутствующими в помещении для голосования […]. С учетом изложенного считаем, что в подобных ситуациях съемка возможна только с предварительного разрешения председателя участковой комиссии, — говорится в ответе ЦИК.

При этом Лидия Ермошина отметила, что «в ряде стран (Великобритании, Германии, Литве, Канаде, ЮАР) фото- и видеосъемка в помещении для голосования не разрешаются».

И в самом деле в других странах так?

На последних президентских выборах в Литве, прошедших в мае этого года, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Литвы признала неправомерным фото и видеосъемку в кабинках для голосования. Поводом для вынесения предупреждения стало большое количество фото граждан республики с бюллетенями на избирательных участках в дни досрочного голосования. В ЦИК заявили, что такие публикации в соцсетях могут повлиять на неопределившихся граждан, особенно в день основного голосования, когда любая агитация запрещена. Фото- и видеосъемка на избирательных участках во время голосования считалась нарушением общественного порядка, за что была предусмотрена административная ответственность.

Аналогичные меры были приняты и во время выборов президента Украины весной этого года. Избиратель не имел право делать селфи, фотографировать или снимать в кабинке для голосования свой бюллетень, а также показывать его кому-либо на участке. Это являлось нарушением тайны голосования, что по украинскому законодательству является уголовным преступлением, за которое было предусмотрено до трех лет лишения свободы.

Отметим, что упоминаний о привлечении к ответственности за нарушение правил фотосъемки во время выборов в Литве и Украине нам найти не удалось.

 
 
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Кандидат в депутаты Илья Добротвор обратился к ЦИК Беларуси за разъяснениями, можно ли делать селфи на избирательном участке.
 
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