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Лукашенко поддержит молочно-товарные фермы на 43 млн рублей
18.09.2019 12:05 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Более 43 млн рублей выделят на строительство и реконструкцию молочно-товарных ферм из республиканского бюджета.
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Деньги будут выделены из остатков средств республиканского бюджета, которые образовались на 1 января нынешнего года.
Помощь будет предоставлена в виде бюджетных кредитов областным бюджетам по ставке 3% годовых. Витебская область получит до 12,5 млн рублей, Могилевская - почти 10,5 млн, Брестская - 8,1 млн, Минская - 6,7 млн, Гродненская - 5,2 млн рублей.
С начала 2020 года области начнут выплату процентов, а основной долг начнут погашать с первого квартала 2021 года.
Всего будут профинансированы работы более чем на 50 объектах 18 молочных холдингов («Бабушкина крынка», «Савушкин продукт», Минский молочный завод №1, «Молочный Мир» и другие).
В документе указаны конкретные адреса ферм, количество голов скота и наименование работ.
Документ предупреждает: тем, кто будет несвоевременно исполнять нормы данного указа, и виновным в причинении ущерба госсобственности грозит уголовная ответственность.
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Более 43 млн рублей выделят на строительство и реконструкцию молочно-товарных ферм из республиканского бюджета.
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