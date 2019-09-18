Лукашенко поддержит молочно-товарные фермы на 43 млн рублей

Более 43 млн рублей выделят на строительство и реконструкцию молочно-товарных ферм из республиканского бюджета.

Такая информация содержится в указе № 342 от 16 сентября, подписанном президентом и опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Деньги будут выделены из остатков средств республиканского бюджета, которые образовались на 1 января нынешнего года.

Помощь будет предоставлена в виде бюджетных кредитов областным бюджетам по ставке 3% годовых. Витебская область получит до 12,5 млн рублей, Могилевская - почти 10,5 млн, Брестская - 8,1 млн, Минская - 6,7 млн, Гродненская - 5,2 млн рублей.

С начала 2020 года области начнут выплату процентов, а основной долг начнут погашать с первого квартала 2021 года.

Всего будут профинансированы работы более чем на 50 объектах 18 молочных холдингов («Бабушкина крынка», «Савушкин продукт», Минский молочный завод №1, «Молочный Мир» и другие).

В документе указаны конкретные адреса ферм, количество голов скота и наименование работ.

Документ предупреждает: тем, кто будет несвоевременно исполнять нормы данного указа, и виновным в причинении ущерба госсобственности грозит уголовная ответственность.