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Крутой: Публикация плана интеграции Беларуси и России может создать почву для манипуляций
18.09.2019 12:20 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Депутат Елена Анисим обратилась к премьер-министру Беларуси Сергею Румасу с просьбой опубликовать все документы по программе действий по реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября. Ответа от премьер-министра она не получила — за него ответил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной. Об этом депутат сообщила у себя в
Публикация проекта может создать почву для манипуляций
В своем обращении Елена Анисим отметила, что процесс обсуждения интеграционных процессов в течение длительного времени происходит за «закрытыми дверями», что вызывает рост обеспокоенности в обществе.
В ответе за подписью Дмитрия Крутого говорится, что работа, которая проводится сейчас правительствами двух стран, охватывает исключительно экономическую часть договора о Союзном государстве, для чего подготовлен проект «Программы действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора».
— Этот документ на данный момент имеет статус рабочего, поскольку может быть утвержден президентами (Беларуси и России — прим. TUT.BY) в декабре 2019 года, вместе с пакетом соответствующих дорожных карт, — подчеркивается в сообщении.
В письме также отмечено, что работа по подготовке этих дорожных карт только началась, и именно в них будет содержаться детализация экономических договоренностей между сторонами.
— Поэтому публикация проекта Программы в отсутствии пакета карт противоречила бы общепринятой в мире практике организации переговоров, а также могла бы создать почву для информационных манипуляций и формирования в обществе искаженных представлений относительно интеграционного процесса. По поручению премьер-министра уверяю вас, что документы, над которыми мы работаем, не содержат никакого политического компонента и не создают угроз для суверенитета и независимости нашей Родины — Республики Беларусь, — резюмирует Дмитрий Крутой.
Что известно о программе, которую официально еще не представили
На этой неделе газета «Коммерсантъ»
Кроме того, документ предполагает создание «единого регулятора» рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. При этом программа действий не описывает изменения в сфере обороны, госбезопасности, судебной и правоохранительной, образования, здравоохранения и науки. Как отмечает газета, к концу 2020 года планируется подготовить шаги по реализации программы на законодательных уровнях, а начать работу по большинству пунктов в объединенном режиме предполагается с 1 января 2021 года.
Официально «Программа действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства» пока не опубликована. Москва и Минск не комментировали по существу план интеграции.
Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт
Ранее сообщалось, что парафированную 6 сентября 2019 года премьерами программу интеграции президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин
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- По поручению премьер-министра уверяю вас, что документы, над которыми мы работаем, не содержат никакого политического компонента и не создают угроз для...
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