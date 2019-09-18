Крутой: Публикация плана интеграции Беларуси и России может создать почву для манипуляций

Источник материала: Tut.by

Депутат Елена Анисим обратилась к премьер-министру Беларуси Сергею Румасу с просьбой опубликовать все документы по программе действий по реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября. Ответа от премьер-министра она не получила — за него ответил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной. Об этом депутат сообщила у себя в Facebook .

Публикация проекта может создать почву для манипуляций

В своем обращении Елена Анисим отметила, что процесс обсуждения интеграционных процессов в течение длительного времени происходит за «закрытыми дверями», что вызывает рост обеспокоенности в обществе.



Фото: Елена Анисим / Facebook

В ответе за подписью Дмитрия Крутого говорится, что работа, которая проводится сейчас правительствами двух стран, охватывает исключительно экономическую часть договора о Союзном государстве, для чего подготовлен проект «Программы действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора».

— Этот документ на данный момент имеет статус рабочего, поскольку может быть утвержден президентами (Беларуси и России — прим. TUT.BY) в декабре 2019 года, вместе с пакетом соответствующих дорожных карт, — подчеркивается в сообщении.

В письме также отмечено, что работа по подготовке этих дорожных карт только началась, и именно в них будет содержаться детализация экономических договоренностей между сторонами.

— Поэтому публикация проекта Программы в отсутствии пакета карт противоречила бы общепринятой в мире практике организации переговоров, а также могла бы создать почву для информационных манипуляций и формирования в обществе искаженных представлений относительно интеграционного процесса. По поручению премьер-министра уверяю вас, что документы, над которыми мы работаем, не содержат никакого политического компонента и не создают угроз для суверенитета и независимости нашей Родины — Республики Беларусь, — резюмирует Дмитрий Крутой.

Что известно о программе, которую официально еще не представили

На этой неделе газета «Коммерсантъ» опубликовала статью о «Программе действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства». Согласно плану интеграции, Россия и Беларусь готовятся создать единый Налоговый кодекс и единый Гражданский кодекс, а также ввести единый внешнеторговый режим, унифицированный учет собственности и почти объединенный банковский надзор — планируется сохранить два центральных банка.

Кроме того, документ предполагает создание «единого регулятора» рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. При этом программа действий не описывает изменения в сфере обороны, госбезопасности, судебной и правоохранительной, образования, здравоохранения и науки. Как отмечает газета, к концу 2020 года планируется подготовить шаги по реализации программы на законодательных уровнях, а начать работу по большинству пунктов в объединенном режиме предполагается с 1 января 2021 года.

Официально «Программа действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства» пока не опубликована. Москва и Минск не комментировали по существу план интеграции.

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила , что в основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России. «Это свято! Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается — к этому страны не готовы», — подчеркнула Эйсмонт. Она предложила оценивать термины типа «конфедерация» в статье «Коммерсанта» «как досужие журналистские штампы».

Ранее сообщалось, что парафированную 6 сентября 2019 года премьерами программу интеграции президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин планировали подписать 8 декабря, в день 20-летия со дня подписания договора о создании Союзного государства. Как все сложится к тому времени, пока никто не берется предсказать.