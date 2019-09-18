Источник материала: Маяк Преднепровья

Регионы Чешской Республики заинтересованы в укреплении сотрудничества с Могилевщиной. Об этом на состоявшейся встрече с председателем Могилевского облисполкома Леонидом Зайцем сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Чешской Республики в Республике Беларусь господин Томаш Перницки.

Он также отметил, что между странами налажены в самых различных сферах тесные контакты, но перспектив для их укрепления еще достаточно. С этой целью и организован визит на Могилевщину, товарооборот с которой также демонстрирует динамику роста. В январе- июле текущего года он составил 10,2 миллиона долларов США и увеличился на 6,5%. Сальдо внешней торговли положительное – 5,6 миллионов долларов США. Основу экспорта составляют плиты древесностружечные, мягкие кровельные материалы и др. Импортирует Чешская Республика в Могилевщину гидравлическое и вентиляционное оборудование, изделия из вулканизированной резины, механические приспособления.

Господин Томаш Перницки озвучил предложения чешского бизнеса продолжить сотрудничество, охватывая ранее мене задействованные сферы. С этой целью по инициативе заинтересованных сторон и при содействии посольства создана программа контактов, в рамках которой организовываются площадки для взаимных визитов. Так, в текущем году белорусские бизнесмены посетили Чешскую Республику с целью изучения традиций пивоварения, технологий выращивания крупного рогатого скота и ознакомления с работой водоочистных сооружений, а также оборудования для них. До конца года состоится аналогичная встреча по изучению опыта разведения ценных пород рыб.

По словам господина посла, в настоящее время уже формируется план встреч на следующий год. Он предложил внести в него предложения, в которых заинтересован бизнес Могилевщины.

А интерес к Чешской Республике и к ее достижениям в развитии сельского хозяйства со стороны бизнеса Могилевщины имеется. Леонид Заяц выразил готовность рассмотреть озвученные предложения. Кроме того есть заинтересованность региона в изучении чешского опыта в разведении уток. Руководитель области также предложил изучить возможность создания СП по переработке льна, выращенного на Могилевщине.

Стороны договорились расширить сотрудничество в образовательной и культурной сферах через обмен студентами и преподавателями для чтения лекций и участие в фестивальной деятельности.