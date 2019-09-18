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Юрий Дракохруст. Визит Дэвида Хэйла: американский флаг и «красные флажки» белорусской независимости
18.09.2019 15:54 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Визит заместителя госсекретаря США Девида Хэйла в Минск, его заявления о том, что американский посол приедет в Беларусь — символическая точка в долгом процессе нормализации отношений.
Еще в начале нынешнего года министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей проинформировал Вашингтон, что Минск снимает ограничения на количество персонала американского посольства в Беларуси, а также предлагает восстановить полноценные дипломатические отношения, подняв их до уровня послов.
Уже тогда США приветствовали предложение Макея, сейчас Дэвид Хэйл фактически привез официальный ответ. Впрочем, ответ дан в принципе, не было сделано никаких заявлений, когда конкретно восстановятся штаты посольства США в Минске и Беларуси в Вашингтоне и когда вернутся послы.
Стоит напомнить, что две страны в 2008 году были на грани разрыва дипломатических отношений. Тогда в ответ на введение экономических санкций Минск фактически потребовал от посла США покинуть страну, персонал посольства по требованию белорусской стороны был сокращен в 7 раз — с 35 человек до 5 сотрудников.
Тогдашняя глава американской дипломатии Кондолиза Райс позже рассказала в
Напоминание об этом — демонстрация, какой большой путь прошли страны от тогдашней конфронтации к теперешней нормализации.
Именно к нормализации. Россия, несмотря на весьма острую нынешнюю конфронтацию с Америкой, имеет более тесные отношения с США, чем Беларусь. Москва не советовала послу США покинуть страну, несмотря на сокращение персонала посольства США в Москве, в нем по-прежнему работают десятки людей.
Кстати, и
Недавно Минск посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он в комментариях во время визита подчеркнул, что вообще не обсуждал вопрос о восстановлении дипломатического присутствия. Болтон обсуждал в Минске политику, а вопрос о послах и штатах посольств — это уже не политика, на политическом уровне все решения приняты, это технический, хотя и важный вопрос.
Теперешний американский гость и обозначил этот уровень своего визита, передав Александру Лукашенко приветствие не от президента Дональда Трампа, а от своего непосредственного босса, госсекретаря Майка Помпео.
Впрочем, это не означает, что политических тем в разговорах Дэвида Хэйла в Минске не было. То, что его визит произошел на следующий день после публикации в «Коммерсанте» информации о программе углубления белорусско-российской интеграции — скорее всего просто совпадение. Визит Хэйла планировался загодя, о нем говорил и Болтон во время его пребывания в Минске.
Так что замгоссекретаря не прилетел, откликнувшись на публикацию в «Коммерсанте». Но символически оно так получилось. Не то, чтобы Америка могла или собиралась продиктовать Беларуси, как последней интегрироваться с Россией, но она может поддержать стремление Беларуси не слишком многим пожертвовать в ходе интеграции.
Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, комментируя публикацию в «Коммерсанте»,
Болтон во время своего визита сообщил о начале диалога о коррекции американских санкций. Через несколько дней он потерял свой пост, но политика не меняется с уходом даже и весьма высокопоставленного чиновника.
Прямые санкции с 2015 года фактически не действуют, их «заморозку» продлевают каждые полгода. Однако Минск заинтересован в их полной отмене. Кроме того, есть еще и
Хэйл в Минске и упомянул «Акт о демократии», как и предстоящие в Беларуси парламентские и президентские выборы. Переводя эти намеки с дипломатического на обычный язык, администрация США может порекомендовать конгрессу отменить или скорректировать «Акт», но белорусским властям стоило бы для успеха этого начинания провести выборы поприличнее.
На «вакханалию демократии» в Вашингтоне не слишком рассчитывают, но от Минска ждут неких жестов, которые отдаляли бы страну от образа «последней диктатуры Европы».
В Минске в курсе этих пожеланий, недавнее заявление Лукашенко о желательности представительства в будущем парламенте разных политических сил может свидетельствовать о том, что следующий состав Палаты представителей будет политически менее «стерильным», чем нынешний.
Хотя белорусской власти проще и приятнее делать жесты в геополитической сфере, чем в сфере прав человека, а тем более в сфере демократии. Такие жесты и были обозначены в заявлениях Лукашенко во время переговоров.
Он высказал удовлетворение тем, что НАТО и РФ заявили, что несмотря на денонсацию США и Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности, не собираются размещать в Европе ракеты этих классов. При этом Лукашенко дал обещание: «Мы никогда не станем такие ракеты размещать на территории Беларуси для того, чтобы усложнять обстановку (если это не угрожает нашей безопасности)». Довольно двусмысленно: а если России сильно захочется разместить такие ракеты на территории союзника, тогда тоже «никогда»? Впрочем, в США предпочтут такую двусмысленность, чем если бы Минск сказал, что щелкнет каблуками на пожелание Москвы.
Лукашенко также повторил свой тезис о том, что
Впрочем, эту мысль можно и расширить — без Америки вообще мало какие проблемы в мире можно решить. Не она одна может решить, но без нее не получается.
И с этой точки зрения результаты визита Дэвида Хэйла в Минск, заявление о восстановлении дипломатических отношений — знак безусловно позитивный. 11 лет назад Кондолиза Райс говорила о том, что американский флаг не должен спускаться в Беларуси. Если теперь он станет в Беларуси более заметным и выразительным, более заметными и выразительными станут «красные флажки независимости и суверенитета Беларуси», о которых говорила Наталья Эйсмонт.
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Визит заместителя госсекретаря США Девида Хэйла в Минск, его заявления о том, что американский посол приедет в Беларусь - символическая точка в долгом процессе...
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