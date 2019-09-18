Юрий Дракохруст. Визит Дэвида Хэйла: американский флаг и «красные флажки» белорусской независимости

Источник материала: Tut.by

Визит заместителя госсекретаря США Девида Хэйла в Минск, его заявления о том, что американский посол приедет в Беларусь — символическая точка в долгом процессе нормализации отношений.

Юрий Дракохруст, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода». Кандидат физико-математических наук. Автор книг «Акценты свободы» (2009) и «Семь тощих лет» (2014). Лауреат премии Белорусской ассоциации журналистов за 1996 год. Журналистское кредо: не плакать, не смеяться, а понимать. Блог Юрия Дракохруста на сайте «Радио Свобода»

Еще в начале нынешнего года министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей проинформировал Вашингтон, что Минск снимает ограничения на количество персонала американского посольства в Беларуси, а также предлагает восстановить полноценные дипломатические отношения, подняв их до уровня послов.

Уже тогда США приветствовали предложение Макея, сейчас Дэвид Хэйл фактически привез официальный ответ. Впрочем, ответ дан в принципе, не было сделано никаких заявлений, когда конкретно восстановятся штаты посольства США в Минске и Беларуси в Вашингтоне и когда вернутся послы.

Стоит напомнить, что две страны в 2008 году были на грани разрыва дипломатических отношений. Тогда в ответ на введение экономических санкций Минск фактически потребовал от посла США покинуть страну, персонал посольства по требованию белорусской стороны был сокращен в 7 раз — с 35 человек до 5 сотрудников.

Тогдашняя глава американской дипломатии Кондолиза Райс позже рассказала в интервью «Радио Свобода» , что в разгар дипломатического конфликта в Вашингтоне было принято решение об отзыве всего персонала посольства, фактически о приостановлении дипломатических отношений. Однако Райс отменила уже принятое решение с мотивацией: «Я не хотела, чтобы американский флаг опустился в Беларуси».



Фото: svaboda.org

Напоминание об этом — демонстрация, какой большой путь прошли страны от тогдашней конфронтации к теперешней нормализации.

Именно к нормализации. Россия, несмотря на весьма острую нынешнюю конфронтацию с Америкой, имеет более тесные отношения с США, чем Беларусь. Москва не советовала послу США покинуть страну, несмотря на сокращение персонала посольства США в Москве, в нем по-прежнему работают десятки людей.

Кстати, и доля США в товарообороте России существенно выше , чем доля Америки во внешней торговле Беларуси. Так что речь идет о нормализации — не более, но и не менее.

Недавно Минск посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он в комментариях во время визита подчеркнул, что вообще не обсуждал вопрос о восстановлении дипломатического присутствия. Болтон обсуждал в Минске политику, а вопрос о послах и штатах посольств — это уже не политика, на политическом уровне все решения приняты, это технический, хотя и важный вопрос.

Теперешний американский гость и обозначил этот уровень своего визита, передав Александру Лукашенко приветствие не от президента Дональда Трампа, а от своего непосредственного босса, госсекретаря Майка Помпео.

Впрочем, это не означает, что политических тем в разговорах Дэвида Хэйла в Минске не было. То, что его визит произошел на следующий день после публикации в «Коммерсанте» информации о программе углубления белорусско-российской интеграции — скорее всего просто совпадение. Визит Хэйла планировался загодя, о нем говорил и Болтон во время его пребывания в Минске.

Так что замгоссекретаря не прилетел, откликнувшись на публикацию в «Коммерсанте». Но символически оно так получилось. Не то, чтобы Америка могла или собиралась продиктовать Беларуси, как последней интегрироваться с Россией, но она может поддержать стремление Беларуси не слишком многим пожертвовать в ходе интеграции.

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, комментируя публикацию в «Коммерсанте», сказала о «красных флажках» интеграционного процесса . В ходе визита Дэвид Хэйл мог высказать пожелание, чтобы, фигурально говоря, «красные флажки» были более заметными.

Болтон во время своего визита сообщил о начале диалога о коррекции американских санкций. Через несколько дней он потерял свой пост, но политика не меняется с уходом даже и весьма высокопоставленного чиновника.

Прямые санкции с 2015 года фактически не действуют, их «заморозку» продлевают каждые полгода. Однако Минск заинтересован в их полной отмене. Кроме того, есть еще и «Акт о демократии в Беларуси» , закон США, принятый конгрессом в 2004 году. Он тоже налагает определенные ограничения, причем такие, которые президент не может своей волей отменить. Например, «Акт» не разрешает США голосовать за кредиты для Беларуси в международных финансовых организациях. Кстати, когда Беларусь получила кредит МВФ в 2009 году, США воздержались.

Хэйл в Минске и упомянул «Акт о демократии», как и предстоящие в Беларуси парламентские и президентские выборы. Переводя эти намеки с дипломатического на обычный язык, администрация США может порекомендовать конгрессу отменить или скорректировать «Акт», но белорусским властям стоило бы для успеха этого начинания провести выборы поприличнее.



Дэвид Хэйл. Фото: Reuters

На «вакханалию демократии» в Вашингтоне не слишком рассчитывают, но от Минска ждут неких жестов, которые отдаляли бы страну от образа «последней диктатуры Европы».

В Минске в курсе этих пожеланий, недавнее заявление Лукашенко о желательности представительства в будущем парламенте разных политических сил может свидетельствовать о том, что следующий состав Палаты представителей будет политически менее «стерильным», чем нынешний.

Хотя белорусской власти проще и приятнее делать жесты в геополитической сфере, чем в сфере прав человека, а тем более в сфере демократии. Такие жесты и были обозначены в заявлениях Лукашенко во время переговоров.

Он высказал удовлетворение тем, что НАТО и РФ заявили, что несмотря на денонсацию США и Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности, не собираются размещать в Европе ракеты этих классов. При этом Лукашенко дал обещание: «Мы никогда не станем такие ракеты размещать на территории Беларуси для того, чтобы усложнять обстановку (если это не угрожает нашей безопасности)». Довольно двусмысленно: а если России сильно захочется разместить такие ракеты на территории союзника, тогда тоже «никогда»? Впрочем, в США предпочтут такую двусмысленность, чем если бы Минск сказал, что щелкнет каблуками на пожелание Москвы.

Лукашенко также повторил свой тезис о том, что без США конфликт в Украине невозможно разрешить . Стоит напомнить, что на расширении «нормандского» формата переговоров, на прямом включении США в переговорный процесс, настаивает и Киев Владимира Зеленского. Это тоже некий пас в адрес США.

Впрочем, эту мысль можно и расширить — без Америки вообще мало какие проблемы в мире можно решить. Не она одна может решить, но без нее не получается.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

И с этой точки зрения результаты визита Дэвида Хэйла в Минск, заявление о восстановлении дипломатических отношений — знак безусловно позитивный. 11 лет назад Кондолиза Райс говорила о том, что американский флаг не должен спускаться в Беларуси. Если теперь он станет в Беларуси более заметным и выразительным, более заметными и выразительными станут «красные флажки независимости и суверенитета Беларуси», о которых говорила Наталья Эйсмонт.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции