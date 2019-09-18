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Как идет строительство печально известной «Аркадии». ФОТОФАКТ
18.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Не так давно мы
Как обстоят дела на стройке сейчас
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Напомним, суд над директором "Тамбаза" Львом Хаютиным продолжается. Дело рассматривает суд Заводского района Минска. Льва Хаютина обвиняют по статье 428 (Служебная халатность) и ч. 3 статьи 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). Пострадавшими признаны 600 человек.
Во время судебного процесса Лев Исаакович подчеркнул, что «Аркадия» не была достроена по 2 причинам: «дефолт» банка, который кредитовал «Тамбаз», и сами люди:
— Сами виноваты, что начали писать заявления в исполкомы и президенту. Если бы они этого не делали, то все дома бы достроились. Если бы они пошли нам на встречу, и мы вместе постарались найти выход, а он был, мы бы все доделали. Если бы они лично ко мне подошли! Кредитование бы продолжилось, гаражи бы продавались, дома строились. Но они не захотели.
Что планировалось построить
Жилой комплекс состоит из 5 жилых домов: трех 26-этажных домов-свечек и двух многоподъездных 15-этажных домов. Материал стен — железобетонный каркас, утепленный термошубой.
Планировалось, что будет построена и амбулатория, которая будет обслуживать население микрорайона.
Проект включал создание торговых площадей более чем на 20 тыс. кв.м. Стоимость одного кв.м. ЖК «Аркадия» в 2015 году начиналась от $1000 в зависимости от типа помещения, общей площади квартиры, а также сроков оплаты.
В мае 2019 года
УКС начнет определять стоимость «квадрата», когда получит от Главной государственной строительной экспертизы заключения, утверждающие стоимость строительства объектов.
Одновременно продолжают разрабатывать проект 4-й очереди строительства, куда должна войти амбулатория. Проектные и строительные работы по амбулатории оплатят из бюджета Минска.
Фото: Павел Садовский
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Не так давно мы писали, что начался суд над бывшим гендиректором «Тамбаза» Львом Хаютиным, который был задержан еще зимой 2017-го. Компания строила в Минске жилой...
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