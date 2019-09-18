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Как идет строительство печально известной «Аркадии». ФОТОФАКТ

18.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Не так давно мы писали, что начался суд над бывшим гендиректором «Тамбаза» Львом Хаютиным, который был задержан еще зимой 2017-го. Компания строила в Минске жилой комплекс «Аркадия», который затем стал долгостроем. Сейчас строительство продолжается, подрядчик — Стройтрест №4. И, если раньше речь шла о ночных сменах, то сейчас людей на объекте по первому впечатлению значительно меньше. 

Как идет строительство печально известной «Аркадии». ФОТОФАКТ
Как идет строительство печально известной «Аркадии». ФОТОФАКТ
Как идет строительство печально известной «Аркадии». ФОТОФАКТ

Как обстоят дела на стройке сейчас

В  июле мы увидели, что работы на стройке одного из самых известных долгостроев столицы ЖК «Аркадия» в границах ул. Богдановича — Амурской — Тургенева — Тиражной возобновились. Сегодня работы все еще продолжаются, хоть и не так активно. 

Как идет строительство печально известной «Аркадии». ФОТОФАКТ
Как идет строительство печально известной «Аркадии». ФОТОФАКТ
Как идет строительство печально известной «Аркадии». ФОТОФАКТ

Напомним, суд над директором "Тамбаза" Львом Хаютиным продолжается. Дело рассматривает суд Заводского района Минска. Льва Хаютина обвиняют по статье 428 (Служебная халатность) и ч. 3 статьи 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). Пострадавшими признаны 600 человек. 

Во время судебного процесса Лев Исаакович подчеркнул, что «Аркадия» не была достроена по 2 причинам: «дефолт» банка, который кредитовал «Тамбаз», и сами люди:

— Сами виноваты, что начали писать заявления в исполкомы и президенту. Если бы они этого не делали, то все дома бы достроились. Если бы они пошли нам на встречу, и мы вместе постарались найти выход, а он был, мы бы все доделали. Если бы они лично ко мне подошли! Кредитование бы продолжилось, гаражи бы продавались, дома строились. Но они не захотели.

Как идет строительство печально известной «Аркадии». ФОТОФАКТ
Как идет строительство печально известной «Аркадии». ФОТОФАКТ
Как идет строительство печально известной «Аркадии». ФОТОФАКТ
Как идет строительство печально известной «Аркадии». ФОТОФАКТ

Что планировалось построить

Жилой комплекс состоит из 5 жилых домов: трех 26-этажных домов-свечек и двух многоподъездных 15-этажных домов. Материал стен — железобетонный каркас, утепленный термошубой. Планировалось, что к 2017 году все дома будут введены в эксплуатацию. Всего на территории комплекса должно быть построено 1540 квартир разной площади. Кроме этого здесь предусмотрены подземные паркинги на 850 машиномест, также есть и наземные гостевые парковки.

Планировалось, что будет построена и амбулатория, которая будет обслуживать население микрорайона.

Проект включал создание торговых площадей более чем на 20 тыс. кв.м. Стоимость одного кв.м. ЖК «Аркадия» в 2015 году начиналась от $1000 в зависимости от типа помещения, общей площади квартиры, а также сроков оплаты.

В мае 2019 года стало известно, что для жилого комплекса «Аркадия» завершается разработка проектной документации по строительству 2-й очереди.

УКС начнет определять стоимость «квадрата», когда получит от Главной государственной строительной экспертизы заключения, утверждающие стоимость строительства объектов.

Одновременно продолжают разрабатывать проект 4-й очереди строительства, куда должна войти амбулатория. Проектные и строительные работы по амбулатории оплатят из бюджета Минска.

Как идет строительство печально известной «Аркадии». ФОТОФАКТ
Как идет строительство печально известной «Аркадии». ФОТОФАКТ
Как идет строительство печально известной «Аркадии». ФОТОФАКТ
 
Теги: Минск
 
 
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Не так давно мы писали, что начался суд над бывшим гендиректором «Тамбаза» Львом Хаютиным, который был задержан еще зимой 2017-го. Компания строила в Минске жилой...
 
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