Как идет строительство печально известной «Аркадии». ФОТОФАКТ

Что планировалось построить

Жилой комплекс состоит из 5 жилых домов: трех 26-этажных домов-свечек и двух многоподъездных 15-этажных домов. Материал стен — железобетонный каркас, утепленный термошубой. Планировалось , что к 2017 году все дома будут введены в эксплуатацию. Всего на территории комплекса должно быть построено 1540 квартир разной площади. Кроме этого здесь предусмотрены подземные паркинги на 850 машиномест, также есть и наземные гостевые парковки.

Планировалось, что будет построена и амбулатория, которая будет обслуживать население микрорайона.

Проект включал создание торговых площадей более чем на 20 тыс. кв.м. Стоимость одного кв.м. ЖК «Аркадия» в 2015 году начиналась от $1000 в зависимости от типа помещения, общей площади квартиры, а также сроков оплаты.

В мае 2019 года стало известно , что для жилого комплекса «Аркадия» завершается разработка проектной документации по строительству 2-й очереди.

УКС начнет определять стоимость «квадрата», когда получит от Главной государственной строительной экспертизы заключения, утверждающие стоимость строительства объектов.

Одновременно продолжают разрабатывать проект 4-й очереди строительства, куда должна войти амбулатория. Проектные и строительные работы по амбулатории оплатят из бюджета Минска.